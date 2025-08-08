Fanoušci Harleye se bouří proti novému CEO

Harley v minulých dnech oznámil změnu na nejvyšších místech – řízení společnosti přebírá od 1. října 2025 Artie Starrs. Zpráva vzbudila silné emoce. A stranou nezůstalo ani české zastoupení.
V pondělí 4. srpna obletěla světová média zdánlivě nevinná tisková zpráva. Společnost Harley v ní avizuje nástup nového výkonného ředitele. Artie Starrs však přišel z odvětví entertainmentu, a právě to se fanouškům nezamlouvá. Ostře se ohradil mimo jiné i Jaroslav Vavřina, dealer Harleyů pro český trh. Nový management podle něj nemá žádnou vazbu na motocykly, kulturu ani komunitu, kterou značka po generace reprezentovala.
Tvrdý náraz: Tržby Harley-Davidson klesají, celní války zvyšují náklady
Jmenování Starrse přichází v náročném období. Harley-Davidson minulý měsíc oznámil 19% pokles čtvrtletních tržeb a odhaduje, že náklady související s dodavatelským řetězcem by v roce 2025 mohly v důsledku rozsáhlých celních opatření administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout až 85 milionů dolarů. Poptávka po rekreačních vozidlech ve Spojených státech klesá a v souvislosti s nervozitou na trzích padá i cena akcií.
Minulý týden společnost oznámila, že prodá úvěry v hodnotě přes 5 miliard dolarů společnostem KKR & Co a PIMCO, aby snížila své dluhy a zároveň si zachovala většinový podíl ve své finanční divizi. V příštím roce pak plánuje uvést na trh cenově dostupnější motocykl, který by měl pomoci prodeje znovu navýšit.
Konec éry Zeitze. Kontroverzní CEO zůstává jen jako poradce
Starrs na postu CEO nahrazuje Jochena Zeitze, který svou rezignaci oznámil v květnu letošního roku, do února 2026 však zůstavá ve funkci seniorního poradce. K 1. říjnu 2025 opouští i svůj post v představenstvu.
Zeits v roce 2021 zahájil strategii „Hardwire“, jejímž cílem bylo oživit značku a oslovit mladé motocyklisty, protože hlavní zákaznická základna z řad „baby boomerů“ stárla. Již delší dobu ovšem čelil kritice investorů i odborné veřejnosti. Jak na Linkedinu glosoval konzultant v oblasti logistiky Brittain Ladd, „zákazníci Harley-Davidson chtěli, aby společnost najala někoho, kdo je pravým opakem současného generálního ředitele Jochena Zeitze. V jistém smyslu se jim jejich přání splnilo.“
Kdo je Artie Starrs?
Starrs přichází ze společnosti Topgolf, kde byl zodpovědný za realizaci celkové vize a růst značky a za její etablování jako jedné z předních společností v oblasti sportovní zábavy na světě. Řídil portfolio více než 100 globálních rekreačních zařízení s více než 30 000 zaměstnanci a má za sebou řadu úspěchů v oblasti růstu a finančních výsledků. Pod jeho vedením vzrostly tržby společnosti o více než 50 procent, z 1,1 miliardy dolarů v roce 2021 na 1,8 miliardy dolarů ročně, a značka se rozšířila do dalších pěti zemí v Evropě a Asii.
V letech 2013 až 2021 zastával Starrs vedoucí pozice v dceřiné společnosti Yum! Brands, Pizza Hut, naposledy jako globální generální ředitel. Během svého působení v Pizza Hut dovedl Starrs značku k více než 18 000 pobočkám ve 110 zemích. Předtím byl prezidentem Pizza Hut U.S. a před nástupem do Yum! Brands působil jako finanční ředitel společnosti Rave Cinemas. Kariéru zahájil jako investiční bankéř ve společnosti Wasserstein Perella.
Jaroslav Vavřina: Dejte nám důvod, abychom byli znovu hrdí
K událostem se na Linkedinu ostře vyjádřil i Jaroslav Vavřina, spolumajitel firmy starající se o zastoupení značky na českém trhu. Svá slova adresoval přímo členům představenstva společnosti.
„…Mým oblíbeným argumentem vždy bylo: V Milwaukee nejsou žádní hlupáci. Mají vzdělání, přehled, zkušenosti. I když my nevidíme celý obraz, oni ano.
V posledních letech je však stále těžší a těžší to obhajovat. A teď? Jsem bez dechu – a křičím ze strachu o značku, kterou miluji…“
Vavřina ve svém vyjádření poukazuje na to, jak silný vztah zákazníci ke značce mají. Harley je podle něj jedním z mála skutečných love brandů. Vedení společnosti proto vytýká, že nový CEO nemá se světem legendárních motocyklů žádnou spojitost. „Ano, možná Harley patří do světa, který pomalu mizí — ale proč ho pomáhat strčit přes okraj?“ Dodává.
Harley novému lídrovi věří
Vedení společnosti obavy fanoušků nesdílí. „Artie je zkušený obchodní lídr, který přináší rozsáhlé zkušenosti s řízením silných značek a globálních operací,“ vyjádřil se v tiskové zprávě Troy Alstead, předseda představenstva. „Jeho dosavadní úspěchy v oblasti růstu tržeb a zisku v kombinaci s jeho zkušenostmi v odvětvích založených na franšízách jsou v této fázi historie společnosti Harley-Davidson obrovským přínosem. Artie chápe zvláštní místo, které Harley-Davidson zaujímá v kultuře a v životech našich jezdců. Jsem přesvědčen, že dokáže dále posílit tuto vazbu se současnými jezdci a zároveň přivést do komunity H-D nové lidi.“