Etnetera Activate posiluje vedení a sází na AI. Nový ředitel Peterka propojí data s umělou inteligencí

Do čela společnosti Etnetera Activate, která je součástí skupiny Etnetera Group, nastupuje Václav Peterka. Po tříletém vedení inovací okolo AI v rámci skupiny střídá na pozici výkonného ředitele Pavla Polu.
Peterkovým cílem je hlouběji integrovat umělou inteligenci, CDP a data engineering do služeb firmy, která se specializuje na analýzu dat a jejich využití v marketingové automatizaci. V minulosti osm let řídil sesterskou agenturu Etnetera Motion a v technologickém odvětví má přes dvacet let zkušeností.
Václav Peterka poslední tři roky vedl AI tým Etnetery Group, kde se zaměřoval na projekty s dopadem na byznys klientů prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení. Předtím osm let řídil jako CEO sesterskou kreativní agenturu Etnetera Motion. Svoji kariéru v technologickém odvětví, která trvá přes dvacet let, začínal jako web developer a project manager. Je absolvent dopravní fakulty ČVUT a držitel licence komerčního pilota. Ve funkci CEO Peterka vystřídal Pavla Polu, který Etneteru Activate řídil posledních pět let.
„Rozhodl jsem se snížit svůj úvazek na 20 procent a zbytek času věnovat aktivitám mimo svět technologií. Mám radost z toho, jak Etnetera Activate zraje, a přitom si stále zachovává ducha svobodné firmy, kterou budujeme od jejího založení. Stejné principy jsme uplatnili i při hledání mého nástupce. Držím Vaškovi palce, aby firmu posunul na další úroveň,“ vysvětluje svou motivaci bývalý CEO Etnetery Activate Pavel Pola.
Strategie s důrazem na AI a data
Pod Peterkovým vedením plánuje Etnetera Activate rozšířit své portfolio o další pokročilá řešení v oblasti umělé inteligence na míru. Firma má za sebou například vývoj doporučování produktů pro Rossmann v rámci chatbota Rossi, real-time detekci chyb na výrobní lince pro Škoda Auto nebo vlastní nástroj Etnetera Semantic Analyzer pro analýzu zpětné vazby z online zdrojů a hovorů.
„Máme za sebou více než deset let zkušeností s prací s daty, která zahrnuje vše od jejich sběru a analýzy až po konzultace pomáhající klientům dělat lepší byznysová rozhodnutí. Na tuto expertizu nyní navazujeme integrací AI a data engineering týmu do Etnetery Activate. Díky tomu dokážeme pokrýt celý datový cyklus, počínaje získáváním a ukládáním dat a nakonec jejich využitím při tréninku AI a ML modelů nebo v reportingu. To nám umožňuje stavět efektivní řešení a poskytovat našim obchodním partnerům konzultace založené právě na datech,“ říká Václav Peterka, nový CEO Etnetery Activate.
Tým Etnetery Activate se pod novým vedením zaměří na další rozvoj technologických schopností firmy a vývoj AI řešení na míru. Cílem je zefektivnit proces od sběru a konsolidace dat až po jejich využití pro konkrétní marketingové a obchodní aktivity, ať už jde o pokročilou personalizaci, nebo automatizaci interních procesů.
„S Václavem spolupracuji v Etneteře již dlouho a věřím, že je to správný člověk na misi rozšíření portfolia služeb Activate o full stack data science a pokročilá AI řešení. Vašek technologiím i trhu rozumí, takže dokáže najít cestu, jak využít tyto technologické trendy pro úspěch našich klientů,“ vysvětluje Jiří Štěpán, CEO Etnetera Group.