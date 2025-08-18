Zadavatelé a značky
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director

Daniel Votruba z agentury Forecom

© Forecom

Digitální “růstová” agentura Forecom Solutions oznámila posílení svého týmu, novým Growth Directorem se od letošního srpna stal Daniel Votruba.

V této seniorní pozici bude zodpovědný za rozvoj obchodních příležitostí a růst agentury, a to jak prostřednictvím akvizice nových klientů, tak rozvojem stávajících projektů. Role Growth Directora je v agenturním prostředí zaměřena na strategické řízení růstu, zejména na získávání nového byznysu a celkové posilování značky a služeb agentury.

V rámci Forecomu bude Votruba rovněž působit jako strategický poradce pro klíčové klienty a zapojí se do rozvoje interních týmů a marketingových aktivit agentury. Důležitou součástí agendy bude i podpora new business aktivit a propojování marketingových a obchodních činností směrem k vyšší efektivitě a tržbám klientů.

Daniel Votruba má více než 10 let zkušeností v marketingu a obchodu. Působil primárně v prostředí komunikačních agentur – mimo jiné zastával pozici obchodního ředitele a marketingového stratéga ve společnosti advertia digital. Během kariéry pracoval pro široké portfolio klientů napříč segmenty B2C, B2B i B2G (veřejný sektor). Vedle toho si osvojil i zkušenosti z oblasti mediálních agentur, kde se zhruba rok věnoval plánování a nákupu médií.

Od roku 2022 vede vlastní konzultační společnost Daniel & Friends, v rámci které pomáhal s růstem například značkám Fabini, Participation Factory, Julius Prague či Rostecky.cz. Podílel se rovněž na úspěšných politických kampaních. Své zkušenosti nyní zúročí při budování dalšího růstu Forecomu.

Lukáš Lískovec, CEO a zakladatel Forecomu, k příchodu Daniela Votruby říká: „Daniel má signifikantní zkušenosti z agenturního prostředí. Během své pestré praxe pracoval pro B2C brandy, korporátní B2B klienty i státní sféru a startupy, které v minulosti sám provozoval a další chystá. Ocenili jsme také jeho rozsáhlou síť kontaktů, jak osobních, tak pracovních, napříč mnoha segmenty. V nové roli bude kromě práce na klíčových klientech Forecomu zodpovědný i za získávání nového byznysu a rozvoj stávajících klientů, interních týmů i marketingových aktivit agentury. Věřím, že díky jeho expertize bude Forecom ještě silnější i v oblasti brandových médií – plánování a nákupu médií. Danielův nástup je pro nás strategickým krokem, který dále posílí naši pozici na trhu.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj" Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
