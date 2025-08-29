Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba

© Archiv Lukácse Csaby

  • Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba vede týdeník Magyar Hang, tedy Maďarský hlas, což je jediný otevřeně protivládní tištěný týdeník v zemi. Kvůli řadě restrikcí jej musí tisknout například na Slovensku, protože doma by se mu to nepodařilo. „Vláda naše noviny nenávidí, podle ní jsme zrádci“, říká novinář, který letos musel například vypovídat na policii s nasazeným detektorem lži. Jak moc Maďaři provládní propagandě věří? Co pro tamní média znamená připravovaný Zákon o transparentnosti? A jak ze své pozice hodnotí situaci na Slovensku?

Lukács Csaba bude také jedním ze spíkrů letošního ročníku konference Forum Media.

Přečtěte si rozhovor s Lukácsem Csabou ve vydání týdeníku Marketing & Media 35/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Petr Žaloudek

Petr Žaloudek

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Robot komentátorem
Média a trh
Robot komentátorem. Co to udělá s žurnalistikou?
Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ