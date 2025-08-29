Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba

Lukács Csaba vede týdeník Magyar Hang, tedy Maďarský hlas, což je jediný otevřeně protivládní tištěný týdeník v zemi. Kvůli řadě restrikcí jej musí tisknout například na Slovensku, protože doma by se mu to nepodařilo. „Vláda naše noviny nenávidí, podle ní jsme zrádci“, říká novinář, který letos musel například vypovídat na policii s nasazeným detektorem lži. Jak moc Maďaři provládní propagandě věří? Co pro tamní média znamená připravovaný Zákon o transparentnosti? A jak ze své pozice hodnotí situaci na Slovensku?
Lukács Csaba bude také jedním ze spíkrů letošního ročníku konference Forum Media.
