Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin

© Zaraguza

Před pár měsíci oznámil, že po 19 letech v agentuře Ogilvy hledá nové příležitosti. Na tu další nemusel čekat dlouho. Držitel jednadvaceti lvů z Cannes Mike Martin se od 1. září stane šéfem kreativy pro českou a slovenskou Zaraguzu.

Jak uvádí agentura, jeho příchod je pro ni nejen významnou posilou, ale také příležitostí být ještě ambicióznějším hráčem na trhu. Jedním z mnoha neskromných cílů by tak mohla být i výhra canneského lva – prvního pro Zaraguzu a dvaadvacátého pro Mikea Martina.

Kreativec respektovaný napříč globálním marketingovým světem má více než 25leté zkušenosti z renomovaných globálních agentur. Vedl velké kreativní týmy Ogilvy v Kapském Městě, Johannesburgu a naposled necelé dva roky v Praze a pracoval na lokálních, kontinentálních i globálních kampaních pro jedny z největších světových zadavatelů. Jeho práce získaly mnoho světových ocenění. Jako porotce se také zúčastnil nejprestižnějších světových festivalů.

„Vím, že si na Mikea brousilo zuby několik mezinárodních agentur, včetně těch zahraničních. To, že posílí náš tým, je pro nás v Praze i Bratislavě velká věc. Je to výsledek asi dvouměsíčních intenzivních rozhovorů, ze kterých nakonec vyplynulo, že Mike je pro Zaraguzu – stejně jako Zaraguza pro Mikea – perfektní fit,” neskrývá svou radost Petr Havlíček, CEO Zaraguza CZ.

„Věříme, že náš už tak talentovaný tým dostaneme ještě na vyšší úroveň, že si půjdeme pro další zajímavý byznys a taky pro ocenění za práci pro naše klienty, která bude „jiná”. Zaraguza se těší, Mike se těší, já mám velká očekávání,” dodává.

A nadšený z nové role Chief Creative Officera pro českou a slovenskou Zaraguzu je i Mike. „Skvělá nezávislá agentura se skvělými klienty znamená jen jediné – stanou se skvělé věci. Jdeme na to!” říká.

