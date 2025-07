Marketing Ovečkárny nově vede Matěj Slavík. Přichází po 12 letech v Notinu

Zlínská Ovečkárna, e-shop zaměřený na produkty z ovčí vlny, představuje nového šéfa marketingu. Do pozice CMO nově nastoupil Matěj Slavík, který přichází z Notina, jednoho z největších e-commerce hráčů v Evropě.

Matěj Slavík se pohybuje přes 15 let v online marketingu. Začínal jako PPC specialista a své know-how rozvíjel kromě Notina i v Seznamu. V Notinu má za sebou více než dvanáctiletou kariéru, kde posledních šest let vedl tým padesáti specialistů napříč dvaceti sedmi evropskými trhy.

Pod jeho řízením se výkonnostní marketing v Notinu stal precizně řízeným strojem – s důrazem na data, automatizaci a úzkou návaznost na obchodní a produktové strategie firmy. Spravoval rozpočty v řádech desítek milionů eur a měl na starosti celé spektrum kanálů od PPC, přes affiliate marketing a srovnávače, až po SEO a placená sociální média.

„Do Ovečkárny jsem přišel, protože mi to dává smysl – značka má jasné hodnoty, skvělé produkty a věrné zákazníky. Nechci tu věci bourat, ale navázat na to, co už funguje, a posunout to dál,“ říká Matěj Slavík.

„Mým cílem je postavit značku, která bude dlouhodobě silná a rozpoznatelná. Opírám se přitom o data, zkušenosti z výkonu a selský rozum. Chci, aby každý kontakt se značkou – od první reklamy po doručení balíku – dával zákazníkovi smysl a důvod se vracet,“ dodává.

V Ovečkárně, která od roku 2023 patří do skupiny Enterstore (ta je součástí investičního fondu Hartenberg Capital bývalého premiéra Andreje Babiše), bude mít Matěj Slavík na starosti kompletní marketingové oddělení napříč značkou, výkonnostními kanály, CRM i webem. Zodpovídá za komunikaci značky, strategii kampaní, akviziční i retenční aktivity a propojení marketingu s produktovým a obchodním plánem.

„Ovečkárna se chce i nadále rozvíjet jako silná středoevropská značka, která spojuje rodinné hodnoty, férový přístup a lásku k přírodním materiálům s moderním obchodem. Jsme ve fázi, kdy rosteme nejen geograficky, ale i interně –⁠ učíme se pracovat s daty, zefektivňujeme procesy a posouváme naši značku dál,“ uvádí Filip Pekárek, CEO Ovečkárny.

„Věříme, že Matěj do firmy přináší cennou kombinaci analytického myšlení, strategického nadhledu a lidského přístupu, kterou právě teď potřebujeme. Jeho úkolem bude propojit silný brand s výkonem a zároveň se postarat, aby každý nový zákazník měl z Ovečkárny stejný pocit důvěry a péče, jako mají ti, kteří nás znají už roky,“ dodává.