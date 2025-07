Marketing Mattoni 1873 povede Barbora Líška Kratochvílová

Barbora Líška Kratochvílová přechází z Procter & Gamble na pozici marketingové ředitelky Mattoni 1873 pro Českou republiku a Slovensko.

Po více než patnáctiletém působení ve společnosti Procter & Gamble přichází do Mattoni 1873 Barbora Líška Kratochvílová. Jako marketingová ředitelka společnosti pro Česko a Slovensko se postará o rozvoj portfolia značek jako Mattoni, Magnesia, Aquila, Dobrá voda, Hanácká Kyselka, Poděbradka i brandů z portfolia Pepsi.

V Procter & Gamble zastávala různé pozice v zemích Střední Evropy, a také na centrále ve Švýcarsku se zodpovědností za širší region Střední a Východní Evropy a Blízkého východu. Vedla týmy napříč čtyřmi regiony a několika produktovými kategoriemi. Získala tak rozsáhlé zkušenosti se strategickým rozvojem značek v různých fázích jejich životního cyklu – od uvedení nových produktů až po restrukturalizaci a repositioning.

„Z Procter & Gamble si odnáším silnou disciplínu a globální perspektivu,“ říká Barbora Líška Kratochvílová a dodává: „Zároveň ale vnímám, že práce pro regionálního lídra, jako je Mattoni 1873, přináší větší blízkost ke spotřebiteli a větší flexibilitu. Je to výjimečná kombinace – mít silné značky s tradicí, ale zároveň možnost reagovat rychle a kreativně.“

Ve své nové roli se chce zaměřit na posílení pozice značek na českém a slovenském trhu, rozvoj synergií napříč portfoliem a hlubší porozumění potřebám různých cílových skupin. „Nejprve chci co nejlépe poznat tým, naslouchat lidem ve firmě i mimo ni – obchodu, zákazníkům, agenturám,“ uvádí mimo jiné.

Barbora Líška Kratochvílová je zastánkyní marketingu, který má nejen obchodní, ale i společenský dopad. Věří ve značky, které přinášejí reálnou hodnotu, reflektují aktuální témata a nebojí se inovací. V oblasti marketingových trendů zdůrazňuje především měřitelnost, rozvoj digitálních kanálů a využití dat. Silné téma pro ni představuje také společenská odpovědnost firem.

„Spotřebitelé dnes očekávají víc než jen kvalitní produkt. Značky by měly přinášet i pozitivní dopad na společnost – a Mattoni 1873 má v tomto směru silné kořeny a vizi, na kterou se těším navázat,“ říká.

Mimo komerční sféru se Barbora Líška Kratochvílová věnovala i neziskovému sektoru, konkrétně jako předsedkyně správní rady organizace Dům tří přání, která pomáhá dětem a rodinám v krizi: „Chtěla jsem využít to, co jsem se naučila v komerčním světě, pro dobrou věc. Tahle zkušenost mě hodně naučila – třeba jak pracovat s omezenými zdroji, naslouchat a hledat cestu i tam, kde to zpočátku nejde,“ uzavírá Barbora Líška Kratochvílová.