Holding FRMWRK oznámil personální posily v nejvyšším vedení

Holding FRMWRK, působící v oblastech designu, architektury, výroby a developmentu, představil nové tváře ve vedení. Novým COO se stal zkušený manažer Emil Beneš, marketing povede Jakub Salát.

FRMWRK zastřešuje aktivity etablovaných studií Perspektiv a Arkhe a úzce spolupracuje se zavedenými značkami a výrobou v oblasti typizovaného a atypického nábytku. Součástí holdingu FRMWRK je nově i truhlárna ze Zlína, AM Interior.

Emil Beneš (na fotografii vlevo) přichází na pozici COO se zkušenostmi z Armády ČR, vysoké školy AMBIS, společnosti Adastra a strategicko-kreativní agentury Proboston, kde působil jako managing director a člen boardu Adastra CZ. Ve FRMWRK povede obchod, finance, marketing i HR napříč všemi firmami holdingu. Jeho úkolem bude především zajištění operativního řízení, optimalizace interních procesů a podpora další expanze.

„FRMWRK stojí na jedinečné kombinaci odborností v mnoha oblastech, díky které dokážeme klientům nabídnout promyšlená řešení od první skici až po finální realizaci. Mojí prioritou je nastavit procesy tak, aby celý systém fungoval hladce, efektivně a dlouhodobě podporoval růst všech našich značek i spokojenost klientů,“ říká Emil Beneš, COO společnosti FRMWRK.

Novým šéfem marketingu ve FRMWRK se stal Jakub Salát, který má za sebou 18 let praxe v marketingu a PR, zejména v B2B prostředí. Kariéru začínal v PR agenturách se zaměřením na průmysl a energetiku, poté působil v marketingu firem z oblasti pojišťovnictví a realitního poradenství. Se studii perspektiv a arkhe spolupracuje od loňského roku, nyní přebírá odpovědnost za marketing a PR napříč celým holdingem FRMWRK.

„FRMWRK ve všech svých značkách propojuje špičkovou architekturu, design, realizaci a development do jednoho silného celku. Mojí ambicí je budovat všechny značky zapojené do holdingu, aby byly vnímané jako synonymum pro inovaci, kvalitu a progresivní přístup v oboru,“ dodává Jakub Salát, head of marketing společnosti FRMWRK.