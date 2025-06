Yord má nového provozního ředitele. COO se stal Rostislav Bušek

XR/AI studio Yord oznámilo jmenování Rostislava Buška na pozici provozního ředitele (COO). Bušek působí ve firmě od roku 2021, kde se z pozice právního stážisty postupně vypracoval až mezi klíčové členy vedení.

Do Yordu původně nastoupil jako právní stážista s cílem nastavit základní smluvní agendu. Rychle ale rozšířil svůj záběr na celý provoz a postupně se posunul do role operations managera. Jeho kombinace právního backgroundu, technologického rozhledu a schopnosti koordinovat složité agendy vedla k přirozenému přechodu do role COO.

V současnosti v Yordu zodpovídá za řízení mezinárodních operací, rozvoj interních procesů a strategii škálování. Významně se podílel na expanzi firmy na Blízký východ – nejen z hlediska strategie, ale i osobní přítomností v terénu během několikaměsíční mise v Saudské Arábii. Zároveň vede komplexní právní i provozní rámce klíčových projektů a koordinuje mezinárodní vyjednávání s partnery a klienty.

Pod jeho vedením Yord dosáhl 447procentního růstu a byl zařazen do žebříčku Deloitte Technology Fast 50 – na 2. místě v ČR a 11. místě v rámci střední a východní Evropy.

© Yord

Před nástupem do Yordu působil Bušek v advokacii se zaměřením na digitální právo, daně a kryptoměny. Jako student byl aktivní v mezinárodní asociaci ELSA, kde vedl marketing a organizoval mezinárodní moot court soutěže. Přednášel na právnických fakultách po celé Evropě – od Alicante po Baku.

Od roku 2023 externě vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci předmětu Právo a nové technologie, zaměřeného na právní otázky spojené s XR, AI a digitálním prostředím.

Silné zkušenosti si přinesl i ze svého působení na Blízkém východě – zejména v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, kde se věnoval strategickým konzultacím a obchodním jednáním v Rijádu a Dubaji. V těchto regionech se podílel na nastavování obchodních modelů a rozvoji technologických řešení v oblasti XR a AI.

Zároveň se aktivně zapojuje do spolupráce s institucemi Evropské unie i partnery ve Spojených státech, kde pomáhá nastavovat právní a smluvní rámce pro technologicky náročné projekty. Díky tomu má Yord silné právní a technologické zázemí, které mu umožňuje realizovat komplexní projekty i v mezinárodním prostředí – od Blízkého východu přes evropské instituce až po spolupráci s partnery v USA, jako je například město Cupertino.

„Rosťa je důkazem, že právo, technologie a provozní řízení se mohou spojit v silný mix. Do Yordu přináší analytické myšlení, drive a přehled, který nám pomáhá růst na globální úrovni,“ uvedl Adam Rajnoha, CEO Yordu.