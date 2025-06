Twisto hlásí nového head of product. Jiří Brych přichází propojit výkon, vizi a zákazníka

Jiří Brych nastoupil jako nový head of product do Twista – lídra v oblasti BNPL a spotřebitelského financování na českém trhu a jednoho z pěti největších hráčů v Polsku.

Bude zodpovědný za inovace produktů, formování produktové vize a strategie a vedení produktových týmů v České republice, Polsku a na mezinárodních trzích. Brych přináší do Twista bohaté zkušenosti z oblasti fintechu, e-commerce a věrnostních systémů. Jeho cílem je posílit uživatelský přínos Twisto produktů, obohatit produktové portfolio a urychlit expanzi na nové trhy.

„Twisto je firma, která má jasno – a to mě baví. Ví, kam chce jít, a má na to nejen vizi, ale i data a tým, který to umí doručit. Tohle už není startup ve stadiu chaosu, tohle je dospělá firma s mezinárodním přesahem, řízená z Česka. A já jsem rád, že můžu být u toho,“ říká Jiří Brych.

Jiří Brych má za sebou více než 15 let zkušeností napříč segmenty – od e-commerce (Slevomat), přes ERP (Asseco Solutions), platební systémy (Edenred, Direct Fidoo), až po investiční startupy (InvestBay), kde je zároveň spoluzakladatelem. Vždy se pohyboval v blízkosti produktů, které digitalizují každodenní život zákazníků – ať už šlo o platební karty, věrnostní programy nebo nástroje pro investování. Twisto vnímá jako návrat ke kořenům.

„Fintech a platby jsou můj domov. Když se v Edenredu spouštělo Apple Pay, byli jsme s Twistem prvními nebankami, kdo to dokázal. Teď jsme v jiné fázi, ale chuť inovovat je pořád stejná.“

Jiří Brych je známý důrazem na výkon, měřitelnost a smysluplné využití dat. Přesto (nebo právě proto) je zastáncem co nejužší spolupráce mezi produktovými týmy a zákazníkem – ať už formou uživatelského testování, nebo přímé komunikace.

„Nechci, aby produkt vznikal ve vakuu. Rozumíme technologiím, ale naše místo je spíš vedle marketingu a salesu než hluboko v útrobách kódu. Zajímá nás, co chce trh, ne jen to, co dokážeme vyvinout,“ doplňuje Brych.

Nemika Menevse, CEO Twista, k jeho nástupu říká: „Jiří má kombinaci zkušeností a energie, kterou dnes potřebujeme. Vedl úspěšné projekty ve fintechu, investicích i e-commerce a vždy dokáže propojit vizi se zodpovědným přístupem – s důrazem na zákazníka a práci s daty. Společně s ním chceme dál zlepšovat naše produkty tak, aby byly nejen technologicky špičkové, ale především praktické a srozumitelné. Mám radost, že jsme v Jiřím našli člověka, který přemýšlí strategicky, jedná přímo a umí týmy inspirovat.“

V Twistu bude Jiří Brych zodpovědný za rozvoj produktového portfolia, řízení produktových roadmap napříč trhy a přípravu na další růst. Twisto aktuálně působí ve třech evropských zemích a jeho ambicí je do dvou až tří let rozšířit své služby na desítku trhů.

A jaký má Jiří Brych vztah k Twistu mimo rámec KPI a roadmap? „Fialová je skvělá barva. A konečně jsem v týmu, kde to chápe víc lidí,“ říká s úsměvem a dodává: „Jsem rád, že můžu převzít tak velkou zodpovědnost ve firmě, která se mění z BNPL společnosti na poskytovatele komplexních embedded finančních služeb napříč EU.“