Do soutěže pro mladé talenty Mattoni Eagles se mohou studenti hlásit už jen do pátku! Využijte šanci zazářit

Odvaha a kreativita jsou jediná kritéria – z přihlášek se vybere 15 studentů, kteří absolvují dva týdny plných tréninku a práce na reálném projektu.

Když se dnes mluví o tom, co mladým lidem skutečně pomáhá po škole uspět, čím dál častěji zaznívá jedno slovo – praxe. Samotný diplom už nestačí. Rozhoduje skutečná zkušenost: zapojení do reálných projektů, vedení od profesionálů a prostor pro rozvoj vlastních nápadů. Právě takovou příležitost nabízí vzdělávací program Mattoni Eagles – iniciativa, která studentům vysokých škol pomáhá vykročit směrem k profesní budoucnosti.

Dvoufázový program, který proběhne v srpnu, kombinuje intenzivní školení v pražském sídle společnosti Mattoni 1873 s praktickou částí v Karlových Varech. Tam studenti pracují v týmech na vlastním projektu.

Nejde přitom o cvičení „nanečisto“ – cílem je představit skutečnou inovaci, která obstojí na trhu, a naučit se jí prezentovat před odbornou porotou. Účastníci tak projdou celým procesem – od nápadu přes vývoj až po finální obhájení výsledku.

„Nechceme po studentech, aby znali teorii nazpaměť. Zajímá nás, jak přemýšlejí, jak pracují s daty, jak obhájí svůj nápad a jak fungují v týmu. To jsou dovednosti, které škola často nepředá – ale které dnes zaměstnavatelé hledají nejvíc,“ vysvětluje HR ředitel společnosti Mattoni 1873 a spoluautor projektu Jan Medek.

Zkušenosti, které dají studentům náskok

Program zároveň probíhá ve spolupráci s odbornou platformou Red Button a je veden jako certifikované školení. Studenti si tak vedle praktických zkušeností odnášejí i oficiální certifikát a roční přístup do vzdělávací platformy Red Button EDU v hodnotě 4900 korun.

Účast je přitom pro studenty zcela zdarma – všechny náklady hradí společnost Mattoni 1873. Vítězný tým navíc získá 10 000 korun pro každého člena a pozvánku na exkluzivní meetup Red Button.

Studenti popisují Mattoni Eagles jako zkušenost, která jim pomohla objevit vlastní silné stránky, získat sebedůvěru a vyzkoušet si práci v profesionálním prostředí. Významnou roli hrají i neformální setkání a networking – možnost sdílet prostor s inspirativními lidmi napříč obory.

To potvrzuje i Katka, jedna z účastnic předchozího ročníku: „Na začátku jsem skoro nevěděla, co si pod zadáním představit. Během 14 dnů jsem se ale naučila zpracovávat informace rychle a efektivně – kéž by takhle vypadalo každé učení.“

Přihlásit se můžete zde.