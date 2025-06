Mrkvička a Linhart spouštějí kreativní butik Name & Fame

Stratég Tomáš Mrkvička a kreativec Marek Linhart zakládají specializovanou agenturu Name & Fame, chtějí klientům usnadnit cestu k nalezení skvělých názvů.

Mrkvičkova a Linhartova agentura Name & Fame se zaměří na tvorbu jmen pro firmy, startupy, produkty i služby.

„Na podobných zakázkách společně pracujeme už zhruba rok jako freelanceři. Dosud se k nám dostávaly v podstatě oklikou, třeba přes stávající klienty, s nimiž jsme původně řešili něco jiného. Ale jen tak někoho by asi nenapadlo, že se na ‚naming‘ specializujeme. Dospěli jsme k tomu, že je čas o tom dát na trhu vědět,“ říká pro MAM Tomáš Mrkvička (na úvodní fotografii vlevo), stratég s s více než dvacetiletou praxí v komerční komunikaci.

Společně s Markem Linhartem, který je též kreativním ředitelem agentury VCCP a dlouholetým copywriterem, chce provádět celým procesem, od strategického briefu přes generování nápadů a selekci až po právní rešerši a řešení problémů s doménami.

„Právě na validaci či právních záležitostech a doménách obyčejně proces tvorby jména ztroskotá, když se zadá jako okrajová věc copywriterovi, který se na to nespecializuje,“ dodává Mrkvička.

Ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří zajišťuje i registraci ochranných známek, včetně mezinárodních. Pracuje v češtině a díky anglistickému vzdělání Marka Linharta i v angličtině. Rozšířit práci i na zahraniční trhy je ostatně také dlouhodobá vize nové agentury Name & Fame.

„Dnes už si málokdo kreslí loga sám nebo točí reklamu na koleni, ale u jmen tenhle posun dosud nenastal,“ uvádí Marek Linhart (na úvodní fotografii vpravo), a dodává: „Názvy často vznikají nahodile, bez strategie, bez zkušenosti, bez validace. Přitom dobré jméno je stejně důležité jako vizuální identita nebo kampaň. Většinou je jméno první, co člověk zaznamená, a často jediné, co si zapamatuje. Nebo taky ne, pokud to jméno dobré není,“ dodává Linhart.

Proč Name & Fame?

A proč si pro Name & Fame zakladatelé vybrali právě tento název? „Zvažovali jsme řadu jmen podle různých teorií. Nakonec jsme se rozhodli pro deskriptivní druh názvu, který už sám v sobě vlastně inzeruje, co děláme,“ říká pro MAM Mrkvička.

„Taková jména jsou sice vnímána jako méně hodnotná, protože nemají takový emocionální ‚výtlak‘, ale hodí se pro startupy. Name & Fame nám skvěle sedí, vystihuje, co děláme. Má v sobě rytmus i rým, což jsou dobré mnemotechnické pomůcky pro to, abychom potenciálním klientům zůstali v paměti,“ vysvětluje Mrkvička.

Ačkoli se agentura specializuje na „naming“, pokud by klient potřeboval i strategii, korporátní identitu, logo nebo web, jsou její zakladatelé napojeni na další freelancery, které mohou doporučit.

„Například naše logo má na svědomí Katka Soukupová, která přišla i s tím skvělým nápadem, že písmena N a F v názvu si mohou být podobné, což zapamatovatelnost ještě podtrhuje,“ dodává Mrkvička.

Už jedou první projekty

Přestože je Name & Fame nová agentura, její zakladatelé už společně pojmenovali například startupy Upgrape nebo Cashtec. Mrkvička stojí třeba za jménem hardwarové bitcoinové peněženky Trezor, Linhart má na kontě (ještě jako kreativní ředitel YYY) mimo jiné jméno Hedepy, evropského hráče na poli online terapie.

Aktuálně už podle Mrkvičky pod značkou Name & Fame vznikají další dvě jména.

Mrkvička a Linhart se potkali před patnácti lety v Ogilvy. Od té doby opakovaně spolupracovali na řadě projektů jako freelanceři. Protože oba milují slova a sami sebe

nazývají „jazykovými nerdy“, napadlo je posunout spolupráci na vyšší úroveň a založit Name & Fame.

Podle nich jde o první specializovanou agenturu v Česku, která se na „naming“ zaměřuje jako na řemeslo. Nejbližší konkurencí ji bude slovenská GoBigname.

Založení Name & Fame neznamená konec jejich stávajícího angažmá. Oba plánují pokračovat ve své dosavadní práci. Tomáš jako strategický konzultant, Linhart jako jeden z kreativních ředitelů VCCP.

„Těšíme se na to, že teď budeme dělat víc ‚namingových‘ projektů, ale asi by nás úplně nebavilo dělat jenom jména a nic jiného,“ říká k tomu Linhart.