Marek Vomočil z Ikea povýšil do týmu skupiny Ingka

Po téměř šesti letech v čele PR společnosti Ikea pro Česko, Slovensko a Maďarsko povede Marek Vomočil korporátní PR mateřské skupiny Ingka.

Do pozice lídra korporátní PR v týmu pro mediální vztahy skupiny Ingka povýšil v červnu Marek Vomočil. O nové kapitole kariéry pokračující v žlutomodrých barvách informoval na svém LinkedIn.

„Už teď můžu říct, že to bude světová jízda,“ napsal mimo jiné v příspěvku Vomočil, který zároveň poděkoval za příležitost Gabrielu Steinovi, který je právě šéfem globálního PR a vztahů s médii ve švédské skupině. „Je mi ctí být prvním členem týmu z Česka a reprezentovat naši ‚PR školu‘,“ doplnil Vomočil.

Vomočil vedl PR řetězce Ikea v Česku, Maďarsku a na Slovensku od září 2019. Podílel se mimo jiné na úspěšné dlouholeté kampani „Za bezpečný domov“, kterou pomohl prosadit, a jíž se podařilo přispět ke změně zákona, která výrazně upravila práva obětí domácího násilí.

Kampaň, která odstartovala v roce 2020 a vznikala ve spolupráci s agenturou Triad, uspěla na několika českých i mezinárodních soutěžích, zařadila se například mezi nejefektivnější kampaně v rámci Effie Europe. Projekt nedávno oslavil pět let.

Před nástupem do společnosti Ikea Vomočil pracoval téměř devět let v agentuře Native PR, kde tehdy pracoval pro klienty jako Wüstenrot, Volkswagen Financial Services, KiK či Electro World. Projekty, na kterých se podílel, uspěly několikrát v soutěži Česká cena za PR – Lemur.

Marek Vomočil spolupracoval také jako dobrovolník s Člověkem v tísni či s organizací Český florbal.