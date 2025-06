Knihobot posiluje o Ksenii Gamazovou a Jaroslava Trhlíka

Tým Knihobotu se rozšiřuje. Na pozici head of performance marketing nastupuje Ksenia Gamazova. Bude se starat o výkonnostní marketing napříč trhy, na kterých značka působí. Fulfillment společnosti povede Jaroslav Trhlík.

Ksenia Gamazova přichází z NutrionPro, kde stála u zrody firmy a kde posledních šest let vedla marketing. Startupu se za tu dobu podařilo vybudovat úspěšnou značku, která se stala největší službou krabičkové diety v Praze, dosáhnout růstu tržeb o 100 až 200 procent tři roky po sobě, prosadit se napříč republikou a pustit se i do zahraničních trhů.

Gamazova měla na starosti kompletní marketingovou strategii – od budování brandu přes výkonnostní kampaně až po expanzi na nové trhy.

Svoji cestu v marketingu začala Gamazova ve společnosti AAA Auto, kde působila téměř 13 let a věnovala se především webové analytice a SEO.

„V AAA Auto jsem získala pevný základ v oblasti marketingové analytiky, dat, trackingu a SEO. Právě odtud si nesu klíčové technické znalosti, které dnes uplatňuji při řízení výkonnostních kampaní,“ přibližuje své začátky v marketingu Ksenia Gamazova.

Aby výkon marketingu podpořil výkon firmy

V Knihobotu bude Gamazova zodpovědná za vedení digitálního týmu a řízení všech výkonnostních kanálů. Jejím cílem je vybudovat výkonný růstový engine – strukturovaný systém pro rychlé testování hypotéz, datovou optimalizaci a škálování kampaní.

„Jsem rád, že je náš marketingový tým konečně kompletní. V posledním půl roce jsem viděl opravdu mnoho velmi zkušených seniorních kandidátů, ale protože performance marketingu do hloubky rozumím a považuji ho za stěžejní pro další růst, bylo těžké si mě získat. To se Ksenii povedlo tak, že jsem ji musel dokonce nějaký čas přemlouvat já. Myslím, že Ksenie skvěle zapadne do zbytku týmu, a již nyní oceňuji její ownership a extrémní motivaci,“ komentuje Dominik Gazdoš, zakladatel a CEO Knihobotu.

Novou spolupráci si chválí i Ksenia Gamazova: „Knihobot mě oslovil svou ambicí a také tím, jak lidský a motivovaný tým tu je. Věřím, že právě v takovém prostředí – s jasnou vizí, silným produktem a rychlým tempem – se dá vytvořit něco opravdu velkého. Mým cílem je posunout digitální růst na další úroveň a pomoci firmě v mezinárodní expanzi.“

Jaroslav Trhlík povede fulfillment Knihobotu, přichází z Amazonu

Jaroslav Trhlík přichází do Knihobotu z Amazonu, kde v roli operations managera řídil a realizoval celou řadu projektů, které přispěly k inovaci provozu, zlepšování procesů a technologií v oblasti logistiky. Podílel se na otevření prvního robotického skladu v Česku, který se mu povedlo se svým týmem dostat mezi Top 3 nejlepší robotické budovy Amazonu na světě.

„Práce v automatizovaném skladu byla velmi specifická a přinesla mi mnoho zkušeností – od sledování produktivity robotických procesů přes jejich optimalizaci ve spolupráci s týmem Automation Engineering až po doručení zásilek zákazníkovi ještě v den objednávky,“ popisuje Jaroslav Trhlík.

Bohaté zkušenosti s vedením a rozvojem týmů má také z Ikea, kde byl jako country manager zodpovědný za prodej kuchyní a obývacích pokojů nejen na českém trhu, ale také v Maďarsku a na Slovensku.

„Ikea byla pro mě příležitostí vidět, jak lze zapojit každého jedince do výsledku společnosti, nebát se stanovovat vždy ty nejvyšší cíle a jak tvořit a realizovat prodejní strategie a komunikace se zákazníkem,“ komentuje Trhlík.

A právě tyto zkušenosti chce nyní zúročit v Knihobotu, který jej oslovil nejen svým posláním, smyslem a přesahem, ale i obrovskou energií, kterou podle Trhlíka firma disponuje.

Aby knihy putovaly hladce z ruky do ruky napříč zeměmi

V Knihobotu Trhlík přebírá odpovědnost za řízení a rozvoj provozu na pozici fulfillment center managera. Jeho misí je podpořit téměř stoprocentní roční růst firmy tím, že přinese do procesů efektivitu a ještě větší důraz na kvalitu. Na starosti bude mít provoz fulfillment center na Kolbenově a v Hostivaři, ze kterých Knihobot obsluhuje celý svět.

„Chci pomoci vybudovat standardizovaný a robustní provozní systém, kde každý člen týmu ví, jaký má cíl, má k němu prostředky a ví, že jeho práce má přímý dopad na efektivitu provozu a spokojenost zákazníka,“ představuje své plány Trhlík.

Zaměřit se chce také na posílení týmu a automatizaci a nastavování měřitelných metrik.

„Do našich skladů každý den přibude přes 20 tisíc knih a zhruba stejný počet zase odejde. Knihy nám chodí už také z Francie, Itálie nebo Španělska. Expedujeme do celého světa. A nic z toho nejde dělat bez skvěle zvládnuté logistiky, nejvyšších nároků na kvalitu a zákaznickou spokojenost. Díky tomu, že Jarda má dlouholeté zkušenosti z Amazonu i s plně automatizovaným skladem, věřím, že Knihobotu pomůže se ještě rychleji posouvat kupředu,“ komentuje novou spolupráci COO Knihobotu Ladislav Bárta.