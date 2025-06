Kdo nahradí Součka? Ve finále jsou čtyři kandidáti z ČT a Libuše Šmuclerová

Rada ČT vybrala z dvaceti kandidátů, kteří se přihlásili do výběrového řízení na generálního ředitele České televize a splnili formální požadavky, pětici finalistů. Mezi ní převažují manažeři či novináři úzce spjatí s veřejnoprávní televizí. Druhé kole proběhne 18. června.

Radní sice obdrželi celkem 21 přihlášek, ale čtyři z nich vykazovaly nedostatky. Zatímco tři uchazeči je napravili, Michal Michálek tak učinit ani nemohl. Chybí mu totiž magisterský titul, a tak byl z pole kandidátů vyřazen.

Sedmnáct radních, kteří mohli na jednom lístku dát hlas až pěti uchazečům, nakonec rozdělilo své preference mezi 14 lidí. Zcela všichni přitom označili Hynka Chudárka, jenž získal maximální počet 17 hlasů.

Obchodní ředitel ČT se o hlasy radních ucházel už v letech 2009 a 2011. V obou případech se dostal do finálového kola. Rok poté, co Hynek Chudárek v roce 2011 prohrál s přímém souboji s Petrem Dvořákem, si úspěšný protikandidát spoluzakladatele hudební stanice Óčko přivedl právě do čela obchodu.

Spolu s Chudárkem postoupili do finálového kola Libuše Šmuclerová (15 hlasů), Miroslav Karas (11 hlasů), Milan Fridrich (10 hlasů) a Jiří Ponikelský (10 hlasů). Z neúspěšných uchazečů měl nejblíže do finále Petr Mrzena, ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT.

Jedinou ženou a také kandidátkou, která není spjata s ČT, je Libuše Šmuclerová. Na Kavčích horách sice působila po studiích od roku 1986, ale v roce 1993 odešla do vznikající TV Nova, kde byla od roku 1999 pět let programovou ředitelkou. Do médií se vrátila v roce 2007, kdy se na 13 let postavila do čela vydavatelství Ringier, dnes Czech News Center. Aktuálně v něm působí jako předsedkyně dozorčí rady.

Dalším z finalistů je Miroslav Karas, dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize, jenž působil v Polsku či Rusku. V roce 2020 se stal ředitelem ostravského studia ČT, v loňském výběrovém řízení však pozici neobhájil a přednost dostala Gabriela Lefenda.

O hlas méně než Karas dostal současný ředitel divize Program Milan Fridrich, který v ČT působí od roku 2005, stál za vznikem zpravodajského kanálu ČT24 a od října 2011, tedy od příchodu Petra Dvořáka, má v gesci programovou skladbu stanic.

Deset radních pak přesvědčil i Jiří Ponikelský, který už 15 let šéfuje kanálu ČT sport. Na starost má strategické řízení, plánování a organizaci sportovního vysílání, odpovídá také za výběr a akvizici sportovních vysílacích práv.

O tom, kdo nahradí odvolaného Jana Součka, by se mělo rozhodnout 18. června, kdy si Rada ČT pozve všechny finalisty na své zasedání, a ti budou mít šanci ji svými kandidátskými projevy přesvědčit. Ze 17 členů (jedno místo je nyní neobsazené) musí pro nového ředitele hlasovat alespoň deset radních.