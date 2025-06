Jak na námitky klientů ke kreativě? Poradí webinář s expertem, který školí v Droga5 nebo Mischief

Webinář prezentačních dovedností s Benem Levym, který ukáže nejen jak prosadit odvážné nápady, se koná 24. června. Early birds vstupenky ještě jsou.

Ben Levy učí prezentovat a prodávat odvážné nápady v agenturách jako Droga5, Mischief, FCB, GREY, Ogilvy, Digitas Health, VML nebo značky Campbell’s a Amazon. Teď se od něj mohou inspirovat i české a slovenské agentury.

„Pokud vaši klienti vždy vítají kreativní prezentace potleskem a bez námitek schvalují každý odvážný nápad, tento webinář není pro vás,“ říká za pořadatele Radovan Andrej Grežo, ředitel Somebody & Somebody, a dodává: „Nám ostatním pomůže lépe prezentovat koncept. Hlavně nás naučí, co dělat v momentech, kdy klienti začnou klást těžké otázky a mít námitky.“

Dnes se Ben Levy pod značkou Sel lit great soustředí na školení prezentačních dovedností a působí také jako nezávislý kreativní ředitel a copywriter. Má také zkušenosti z agentur jako jako StrawberryFrog či Havas.

Jak sám říká, na prezentacích mu to ze začátku příliš nešlo, takže se začal systematicky věnovat prezentování a práci na tom, aby jeho nejlepší nápady nekončily v koši. „Právě proto, že se nenarodil jako skvělý prezentátor, je tím správným člověkem, který vás dokáže prezentační ‚skilly‘ naučit,“ dodává Grežo.

Webinář s Benem Levym se koná 24. června od 16:00, trvat bude 90 minut a zajištěno je též simultánní tlumočení z angličtiny. Early bird vstupenky jsou ještě v prodeji.