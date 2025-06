Honza Klusoň s Jirkou Nagym spouští novou HR platformu Tribee

Po odchodu z Welcome to the Jungle, které se rozhodlo opustit český trh, spouští její dosavadní CEO novou platformu. S platformou Tribee chce lidi propojovat s prací, kde mohou být sami sebou.

Honza Klusoň (na fotografii vpravo), dosavadní CEO Welcome to the Jungle pro Česko a Slovensko, společně s technologickým expertem Jirkou Nagym oznámil spuštění nové HR platformy Tribee. Navazuje na desetiletou cestu budování řešení v oblasti kariéry a employer brandingu, která započala projektem Proudly v roce 2015 a nyní vstupuje do ambiciózní nové fáze.

„Po úspěšném exitu Proudly a šesti letech ve vedení Welcome to the Jungle přichází čas na novou výzvu,“ říká Honza Klusoň, CEO a spoluzakladatel Tribee, a dodává: „Projekt staví na všem, co jsme se během let naučili, a přináší kombinaci lokální expertízy s globálním nadhledem. Těší mě, že do Tribee přechází většina našeho původního týmu, díky čemuž můžeme zajistit kontinuitu a zároveň přinést novou energii.“

Platforma už spolupracuje se společností Livesport. „Spolupráce s Tribee pro nás byla přirozenou volbou díky výjimečnému týmu, který za touto společností stojí,“ říká Adéla Vlková, „talent acquisition partner“ a specialistka na employer branding Specialist Livesportu.

„Od společného projektu si slibujeme, že se nám podaří ještě lépe představit, kdo skutečně stojí za technologickou společností Livesport, a zároveň autenticky přiblížit naši firemní kulturu,“ dodává.

Webové stránky tribee.cz

© Tribee

Název Tribee vychází z anglického slova „tribe“ (kmen). „Symbolizuje společenství lidí, kde každý cítí, že je součástí něčeho většího, něčeho smysluplného,“ vysvětluje Klusoň. „V práci trávíme většinu svého času, proto je důležité být součástí kmene, který sdílí podobné hodnoty. Naším posláním je propojovat lidi s prací, kde mohou být autenticky sami sebou.“

Filozofie odráží trendy na pracovním trhu. Podle průzkumů citovaných platformou 86 procent kandidátů hledá více informací o firmě ještě před odpovědí na pracovní nabídku, 83 procent dává přednost organizacím se silnou firemní kulturou a 67 procent považuje smysluplnost práce za klíčový faktor spokojenosti.

„Po covidu se proměnil způsob, jak lidé přemýšlejí o práci. Už nejde jen o výplatu a benefity, ale o hodnoty, smysl práce a pocit sounáležitosti,“ doplňuje Klusoň.

Tribee kombinuje autentické multimediální obsahy s pokročilým propojováním firemních kultur a osobností kandidátů. Za technologickou stránkou projektu stojí Jirka Nagy, který má za sebou působení v pozici CTO společnosti 2Fresh a architekta ve společnosti Livesport, kde navrhoval systémy pro miliony uživatelů.

„Technologie má sloužit lidem, ne naopak,“ zdůrazňuje Jirka Nagy, CTO a spoluzakladatel Tribee. „Proto vyvíjíme nástroje pro ‚culture matching‘, které využívají umělou inteligenci k propojení kandidátů s firmami, kde budou skutečně sdílet společné hodnoty. Tribee není jen další pracovní portál – je to ekosystém, který mění způsob, jakým firmy prezentují svou kulturu.“

Denisa Fousová, HR partner v Oktagon MMA, potvrzuje: „V Oktagonu věříme, že silná značka zaměstnavatele je klíčem k přilákání a udržení těch nejlepších talentů. Spolupráce s Tribee nám umožňuje autenticky a efektivně komunikovat naši firemní kulturu, hodnoty a pracovní prostředí nejen interně, ale i navenek.“

Již na startu se Tribee podařilo získat významné klienty jako Albert, ČSOB pojišťovna, ABB, Čedok, Oktagon MMA, Loono nebo Orlen. „Tyto společnosti věří naší vizi autentické prezentace firemní kultury jako klíče k přilákání nejlepších talentů,“ říká Klusoň.