Zásilkovna posiluje tým marketingu a komunikace

Skupina Packeta posiluje produktový a marketingový tým. Nově nastupují Vladimír Soukup jako „chief product & marketing officer“ a Ondřej Luštinec jako šéf PR a tiskový mluvčí. Oba mají bohaté zkušenosti s budováním značky, produktovou strategií a krizovou komunikací.

„Marketing a komunikace hrají v dnešní době klíčovou roli v růstu i důvěryhodnosti značky. Příchod Vladimíra a Ondřeje je výrazným krokem k tomu, abychom byli ještě blíže našim zákazníkům, posílili naši pozici na evropském trhu a budovali Zásilkovnu jako love brand. Těším se na jejich energii a expertízu, která do firmy přináší novou dynamiku,“ uvádí Erich Čomor, CEO společnosti Packeta.

Vladimír Soukup má více než 15 let zkušeností s vedením marketingových a produktových týmů v mezinárodním prostředí. Ve společnosti Linet vedl globální rebranding, strategii expanze a inovace produktového portfolia. Předtím působil v Boston Consulting Group, kde se věnoval digitální transformaci a růstovým strategiím pro klienty z oblasti retailu a financí. V Packetě bude mít na starosti strategický rozvoj produktů a značky na klíčových trzích.

Vladimír Soukup

Ondřej Luštinec přichází s bohatými zkušenostmi z oblasti médií i firemní komunikace. Ve Vodafonu, kde působil téměř sedm let, vedl externí komunikaci a byl například při koupi společnosti UPC, startu neomezených mobilních datových tarifů i spuštění Vodafone TV. Svou novinářskou kariéru začal v Hospodářských novinách, kde pracoval deset let, pak se přesunul do ekonomické redakce Českého rozhlasu. Ve společnosti Packeta bude odpovědný za tvorbu komunikační strategie, vztahy s médii a reputaci značky.