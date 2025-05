Zaraguza posílila, Zikmunda doplňuje jako kreativní ředitel Uličný

Marek Uličný přechází do Zaraguzy po devíti letech v agentuře Oh my DOT, povede kreativní týmy, které se starají například o Savencii.

Pražská pobočka agentury vyhrála za poslední rok řadu tendrů pro klienty jako Asahi, Bentley, Lamborghini, Mana a nejnověji klienta z oblasti retailu, což se odrazilo také v rozšíření kreativního oddělení.

Do role kreativního ředitele nastoupil Marek Uličný (na úvodní fotografii vpravo), který změnil působiště po devíti letech v agentuře Oh my DOT. Za práci pro klienty jako Slovnaft, Makro, Tesco či Rajec posbíral několik Zlatých Klinců, ale také prestižní mezinárodní ceny Cresta a Epica. Taktéž vyhrál slovenské Young Lions. Zaraguzu posílil letos v březnu a povede kreativní týmy na retailovém klientovi a značce Savencia.

„Som rád, že môžem robiť to čo ma baví najviac. Venovať sa kreatívnemu procesu v spoločnosti, milých, sympatických a skúsených ľudí. Zároveň ma teší, že som mohol pomôcť pražskej Zaraguze predĺžiť šnúru výherných tendrov. Som zvedavý na to všetko čo nás spoločne čaká,“ uvádí Uličný.

V roli kreativního ředitele doplňuje Vladimíra Zikmunda (na úvodní fotografii vlevo), který se do Zaraguzy vrátil loni v létě po sedmi letech v Young & Rubicam (nyní VML) a McCann Prague. Mezi jeho klienty patřily Česká Spořitelna, Člověk v tísni, Pilsner Urquell nebo Vodafone a podílel se na mezinárodním spotu pro Coca-Colu k MS ve fotbale 2022.

Objevil se na shortlistu Telent roku v prvním ročníku soutěže Agentura roku, kterou pořádá MAM. Dvakrát vyhrál české Young Lions a v Zaraguze se stává hlavou značek jako Burger King, Bentley, Lamborghini či Mana.

„Zaraguzu jsem celou tu dobu sledoval a koncentrace talentu, která se tady v poslední době sešla, je podle mě až neskutečná. Doufám, že momentum, které teď máme, proměníme ve spoustu skvělé práce, co nás všechny bude bavit,“ dodává Zikmund.

Oddělení grafického designu, motion a art direction pak posílili André Lavrador, Michal Černo, Lukáš Chudáček, Vojtěch Ježek, Daniel Žáček, Dominika Režová a nejnověji Gesu Mirzo. Jako content creatorka nastoupila Adéla Neugebauerová.

Posilování týmu o „kreativní hlavy“ se podle Zaraguzy vedle úspěšných tendrů pozitivně odrazilo i v rámci ADC Awards, kde si agentura odnesla šest hlav.