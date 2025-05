Tomáš Břečka povede iStyle, zaměří se na prodejní síť a posílení B2B

Společnost iStyle jmenovala do pozice country manažera Tomáše Břečku, který ve firmě pracuje už 14 let a začínal jako prodejce.

Do iStyle nastoupil Tomáš Břečka v červenci 2009 jako prodejce brněnské prodejny na náměstí Svobody. V roce 2011 převzal vedení pobočky v obchodním centru Olympia Brno. Od roku 2014 už jako retail manažer řídil síť prodejen, do které patří dnes již 12 poboček po celém Česku. Pozici zastával deset let, než byl jmenován do funkce „country manager“.

„Převzít vedení společnosti po Víťovi Goluchovi, který byl po celých dvanáct let mým přímým nadřízeným, je pro mě velkou výzvou i odpovědností. Víťa mě toho mnoho naučil a dnes se mohu spolehnout na stabilní tým a velmi dobře rozjetou společnost,“ uvedl Břečka ke svému jmenování.

V nové roli se zaměří na strategický rozvoj iStyle na českém trhu a zajištění zdravého růstu společnosti. Za svou klíčovou výzvu považuje posilování pozice v B2B segmentu. Vedle správy sítě kamenných obchodů i online prodejního kanálu se proto chce soustředit na rozšíření týmu zaměřeného na firemní zákazníky a na posilování vztahů s významnými obchodními partnery.

„Naše služby pro firemní zákazníky stojí na tom, že každý klient má k dispozici vlastního obchodníka, který zná detailně jeho individuální potřeby. Díky tomu mu může efektivně pomoci od výběru vhodných zařízení až po vyškolení týmů, nebo zajistit výkup stávajících zařízení i financování. Speciální pozornost pak věnujeme školám i veřejným institucím. Všechny uvedené i další oblasti budeme dále významně posilovat,“ dodává Břečka.

Společnost iStyle je největším partnerem společnosti Apple ve střední Evropě a současně autorizovaným Apple Premium Partnerem (APP). Toto zaměření chce Břečka dále rozvíjet a přenášet ho i do online prostředí, kde chystá změny zaměřené na zlepšení zákaznické zkušenosti.

„Tomáš je člověk, kterého si vážím jak po profesní, tak lidské stránce. Má hluboké znalosti oboru, přirozený respekt týmu a schopnost dívat se na věci strategicky, ale zároveň s důrazem na detail. Nejdůležitější ale je, že sdílí hodnoty, které v iStyle dlouhodobě budujeme – férovost a důraz na kvalitní práci i vztahy,“ komentuje změnu Vít Goluch, kterého Břečka střídá na pozici country manažera. Goluch chce nyní zvolnit tempo. V hlavě má projekty z oblasti poradenství, investic či mentoringu. Více času chce věnovat rodině a sebevzdělávání.