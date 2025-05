Prostor X se vrací. Čestmíra Strakatého tentokrát v podcastu Reflexu nahradí Pavlína Horáková

Rozhovorový podcast Reflexu Prostor X se po pěti měsících vrací, a to v nové podobě. Po odchodu Čestmíra Strakatého v říjnu 2023 a období, kdy se u mikrofonu střídali různí redaktoři, nyní přichází stálý hlas. Patří Pavlíně Horákové známé z pořadu Epicentrum na Blesk.cz.

Nová moderátorka disponuje nevšední kombinaci zkušeností. Má diplom z ekonomie a svůj hlas našla i jako zpěvačka, nejen opery. Pravidelně mapovala aktuální dění v pořadu Epicentrum, moderuje kulturní akce a konference a její profesní dráha zahrnuje také řízení projektů pro organizace v Česku i Spojených státech.

„Pavlína do Prostoru X přináší svěží energii a zkušenosti, které rozhovorům dodávají nový impuls. Její schopnost ptát se přímo a zároveň naslouchat dává podcastu hloubku, kterou naši posluchači milují,“ říká Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu.

Prostor X s Pavlínou Horákovou odstartuje svou novou éru speciálním živým dílem. Ten se odehraje 28. května v Hale 11 Holešovické tržnice jako součást velkolepých oslav 35 let Reflexu, kde vedle živých debat proběhne výstava velkoformátových fotografií a současného umění.

Prvním hostem bude sociolog Daniel Prokop, se kterým se Pavlína podívá pod povrch nálad ve společnosti i na to, co formuje současné Česko. Na další hosty se posluchači mohou těšit pravidelně ve dvou dílech týdně, a to nejen v klasické audio podobě, ale i v živých formátech a speciálních projektech.