Honzo, nelži! – Je to hanba! – Odvolání šéfa ČT Jana Součka připomínalo vesnickou tancovačku

Jen 583 dní stál v čele České televize Jan Souček. Rada ČT ho patnácti hlasy ze sedmnácti odvolala poté, co mu udělila další čtyři výtky. Veřejnoprávní televize je tak necelých pět měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny bez generálního ředitele. Nový může být zvolen 18. června.

Dvanáct. Tolik hlasů radních bylo potřeba k tomu, aby byl Jan Souček odvolán. Nakonec se jich našlo ještě o tři víc. Proti jeho konci byli v tajném hlasování jen dva členové Rady ČT.

Ta nyní již bývalému generálnímu řediteli na mimořádném jednání vyslovila další čtyři výtky: za to, že ji neinformoval o údajném vydírání, za nevhodnou komunikaci, za přerušení vysílání několika publicistických pořadů, které přineslo nízké úspory, a výrobu a vysílání pořadu Sama doma ze soukromé reprodukční kliniky.

Hlasováním o výtkách a následně i odvolání předcházelo hodinu a půl dlouhé „praní špinavého prádla“, které výrazně kontrastovalo s apelem a posléze schváleným usnesením od radní Ivany Chmel Denčevové, aby se zaměstnanci i radní zdrželi veřejných prohlášení, která by mohla poškodit dobré jméno ČT.

Na jednání totiž došlo k přímému střetu Součka s radními Pavlem Matochou a Lubošem Veselým. „Stal jsem se terčem vyhrožování ve dvou různých záležitostech. Měl jsem prohlásit, že se radní nedopustili škody při odvolání Dozorčí komise a neměl ji dále vymáhat. A měl jsem propustit Václava Moravce. Obojí jsem odmítl,“ uvedl v úvodní řeči Souček.

„Obvinění generálního ředitele, že jsem ho měl vydírat, jsou lživá. K ničemu takovému nedošlo. Jestli měl pocit, že ho vydírám, proč to neřešil tehdy? Lživá je i ta část s náhradou škody,“ zmínil Pavel Matocha.

„O vydírání by se dalo mluvit, ale z druhé strany, kdy si nás pozval na schůzku, že to s námi chce řešit. Přestože měl několik stanovisek škodu nevymáhat, nikdy je nezveřejnil a teď před odvoláním poslal předžalobní výzvu,“ dodal Matocha. Souček na to reagoval, že to bylo naopak. Nejdříve prý ohlásil vymáhání škody po radních ČT (čtyři jimi jsou stále: Matocha, Veselý, Šlégr a Bradáč), načež byla svolána mimořádná schůze.

Hodně se také řešila role Jana Stejskala, kterého Matocha i Veselý často zmiňovali jako poradce ředitele. Ráno před zasedáním měl Radě adresovat dopis, ve kterém se distancoval od toho, že by Součkovi „předával“ výhrůžky. „Je zřejmé, že pan Stejskal má teď důvod tvrdit něco jiného,“ komentoval to Souček, který jeho roli poradce i zaměstnance ČT popřel.

Ani následný apel předsedy Rady ČT Karla Nováka „pojďme dál, tohle České televizi nepomáhá“ na další dění pozitivní vliv neměl. „Musím odmítnout konstrukt, že za snížením bonusu pro generálního ředitele na deset procent byly temné síly a vyděračské praktiky. A že bych byla loutkou bez názoru,“ prohlásila Ivana Chmel Denčevová, která Jana Součka kritizovala za to, že Radu ČT včas o údajném vydírání neinformoval.

Ten to vysvětlil tím, že tlak na svou osobu, který měl začít už v listopadu, vnímal jako vytváření mocenského dojmu jednotlivců, který nemá oporu v Radě. Že skutečné výhrůžky se začaly zhmotňovat až 12. března a on mlčel, aby neohrozil schválení velké mediální novely.

„Hraje se tu hra, která mě baví. Není důležité, jaké věci jsou, ale jakými se jeví. Kouřové bombičky, které tu posílá generální ředitel, ale zábavné nejsou. Je to manipulace s fakty,“ zapojil se do diskuse Vlastimil Ježek, který navrhl tři výtky, které byly poté schváleny. A to včetně té za lapsus při výrobě pořadu Sama doma.

„Je to poprvé, co bude generálnímu řediteli udělena výtka za porušení kodexu při výrobě pořadu, což není v jeho gesci,“ namítl Jan Souček. „Výtka není za porušení kodexu, ale za to, že selhalo, co mohlo. Odvysílání něčeho takového je pro ČT problém obřích rozměrů,“ reagoval Ježek.

Vrchol „mely z vesnické tancovačky“ ale přišel až ve chvíli, kdy si vzal slovo Luboš „Xaver“ Veselý, který popsal schůzku ze 14. listopadu 2024, které byl vedle Součka přítomný i ředitel divize Korporátní služby Michal Fila a „neznámý hlas“ na telefonu.

„Když jsem chtěl odejít, vyběhnul jeden z nich, že se musíme nějak domluvit. Tady začalo žonglování Součka a Fily, aby vymáhání škody dopadlo dobře pro obě strany. Oběma jsem oznámil, že je to pro mě nepřijatelné a nehodlám šmelit,“ popsal Veselý a dodal, že je ochotný svůj díl škody uhradit. A že čeká od Součka omluvu a bude hlasovat pro jeho odvolání.

Souček na to reagoval, že to nemá smysl komentovat. „Tajemný hlas byl Martin Mrnka, který přinesl informaci, že členové Rady, kterých se týká škoda, to považují za vyhlášení války. Nějaké šmelení je absurdní, to do mého slovníku nepatří,“ uvedl.

A aby toho nebylo málo, Vlastimil Ježek do jednání ještě vnesl téma schůzky Jana Součka s Lubošem Veselým, která před dvěma lety předcházela volbě generálního ředitele. „Dostalo se ke mně, že je uražený, že s ním nekomunikuji. Dal jsem si s ním schůzku, kde jsem se chtěl pobavit o svém projektu. K žádné dohodě nedošlo,“ vysvětloval setkání Souček.

„Ach, jo. Pan Souček lže,“ povzdychl si v tu chvíli Veselý. „Prosím tě, Honzo, nelži. Věří tu někdo, že jsi přišel na kafe? Ne, chtěl jsi můj hlas a já udělal chybu. V duchu jsem se už několikrát omlouval Petru Dvořákovi. Omluv se mi za to, že jsi řekl, že jsem vyděrač, protože jím nejsem,“ pronesl Luboš Veselý.

A Jan Souček se obratem skutečně omluvil. „Chci se omluvit občanům České republiky a divákům České televize. Je mi hanba, že musejí být účastni této diskuse,“ uvedl tlumeným hlasem naposled v roli generálního ředitele ČT. Následovalo totiž hlasování.

A po něm se už vyjadřoval jen jako bývalý ředitel. „Rád bych navzdory uděleným výtkám řekl, že je ČT v dobré kondici. Svému nástupci přeji hodně úspěchů,“ zmínil a předseda Rady ČT Novák na to dodal: „Doufám, že už ČT nebude zmítána dalšími spory.“

Zájemci o horké křeslo generálního ředitele teď mají tři týdny na vypracování a odevzdání projektu. Následně 11. června dojde k zúžení kandidátů na pět a 18. června by mohl být zvolen Součkův nástupce. Zájem kandidovat potvrdila Libuše Šmuclerová, vážným zájemcem je i šéf zpravodajství Petr Mrzena. Do zvolení nového ředitele povede ČT Michal Fila.