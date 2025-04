Z agentur do muzea. Tereza Janečková vede marketing Muzea Prahy

Vedoucí marketingu Muzea Prahy byla od dubna jmenována Tereza Janečková. S bohatými zkušenostmi z velkých agentur a firem má přinést nový impulz do instituce, která loni prošla změnou vizuální identity a současně neskrývá ambici stát se jedním z nejmodernějších městských muzeí nejen v Česku.

Novou šéfku marketingu čeká v muzeu v letošním roce především projekt otevření nové expozice v zrekonstruované hlavní budově na Florenci.

Tereza Janečková má za sebou kariéru v nadnárodní komunikační agentuře VMLY&R (dnes VML), kde vedla kreativní tým pro uvedení udržitelných produktů od British American Tabaco na trh. „Mou srdeční záležitostí bylo vždy kreativní myšlení a aplikace myšlenek do reality,“ říká Janečková.

Během působení v BMW München se věnovala inovacím v oblasti bezpečné přepravy dětí a vedla i zde kampaň zaměřenou na udržitelnost. „Baví mě být nejen u návrhu, ale i u tvorby kampaní a zároveň fungovat jako součást managementu. Líbí se mi, když se naváže funkční pracovní spolupráce, protože funkční výsledek je pro mě motivující,“ konstatuje.

Jako art directorka značky Mana zásadně přispěla k růstu tohoto mladého startupu ve stabilní společnost. Její osmiletá zkušenost v reklamní agentuře Havas zase zahrnovala vedení kampaní pro značky jako Komerční banka, Volvo, Vodafone, T-mobile nebo O2.

Vytvořila taky vlastní projekt cocokarl.com, ve kterém propaguje podporu přírody, zvířat a udržitelnost.

Na otázku, proč si vybrala Muzeum Prahy jako své další působiště, říká: „Fandím Muzeu Prahy, protože je to živá platforma plná skvělých odborníků a profesionálů. Když jsem tu poprvé vstoupila do pracovního prostředí, napadlo mě jen – wow, tak tady je to fakt dost vývojářský. A ta diverzita!“ a dodává: „Přála bych si pod značkou Muzea Prahy realizovat inovativní a kvalitní výstupy a neřešit při tom čas.“