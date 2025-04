Tereza Bíbová je novou šéfredaktorkou Czechdesign.cz

Nejčtenější český online magazín o designu má za sebou více než dvacetiletou tradici a ročně osloví 1,5 milionu čtenářů. Spolu s redesignem, která nabízí pohodlnější navigaci, představuje také novou šéfredaktorku Terezu Bíbovou.

Tereza Bíbová začínala před pěti lety v Czechdesignu a v poslední době pracovala jako zástupkyně šéfredaktorky. S jejím příchodem do pozice šéfredaktorky se platforma zaměřuje na rozšíření povědomí o českém designu mezi publikum mimo profesionální sféru.

„V rámci tohoto plánu chceme přinášet i autorské seriály článků, jako je třeba nová série Design na startu. V něm skrze rozhovory mapujeme cestu mladých designérů a sledujeme, jak komplexní může být charakter této profese. Čtenářům chceme nabídnout nový pohled na design a umožnit jim jeho snadné pochopení,“ představuje Tereza Bíbová.

„Dlouhodobým cílem je koncipovat czechdesign.cz jako rozcestník pro všechny se zájmem o design, ať už to je laická veřejnost, odborníci, ale třeba i mladí zájemci o studium oboru. Proto vedle článků u nás informujeme o akcích, pracovních příležitostech, ale nabízíme i přehlednou sekci zaměřenou na vzdělávání, kde lze najít kompletní informace o tom, kde všude se u nás dá design studovat,“ komentuje Jana Vinšová, dlouholetá ředitelka organizace Czechdesign, pod kterou magazín spadá.

Czechdesign informuje a edukuje na stránkách nejstaršího a nejčtenějšího průvodce lokálním designem, online magazínu Czechdesign.cz. Webový portál Czechdesign.cz vznikl v roce 2003.

Tereza Bíbová by měla do magazínu přinést své zkušenosti a svěží perspektivu, které pomohou dál profilovat Czechdesign jako zásadní informační médium v oblasti českého designu.

Zároveň se bude pokračovat v nastaveném trendu Czechdesignu: „Setrvale se snažíme o propagaci designu jako oboru, který může zlepšovat život všem věkovým skupinám. Chceme se také více obracet do regionů, neboť víme, že i tam vzniká spoustu designových iniciativ, kterým není v médiích příliš věnována pozornost,“ dodává Bíbová.

S ideou zpřístupňování designu souzní i aktuální aktivita Czechdesignu, a to podcast Design do uší, jehož nová série s názvem Město do uší se zaměřuje na veřejný prostor. Provází jí průmyslový designér David Karásek, šéf firmy mmcité.

Vedle hlavního podcastu vznikla také osmidílná podcastová série Město do uší, kde je ústředním tématem veřejný prostor. Díly provází průmyslový designér David Karásek, šéf firmy mmcité, zabývající se navrhováním nejen městského mobiliáře. | foto: Ondřej Basl

Karásek se v podcastu spolu se svými hosty zamýšlí také nad tím, komu město patří, jak nás ovlivňuje světlo a zeleň v něm, jak ho proměňuje kultura a umění nebo co je to taktický urbanismus a jaký dopad může mít na život.

Nedávný redesign webu přináší vylepšenou podobu homepage, jejímž cílem je umožnit čtenářům intuitivní a rychlou orientaci v článcích a celkovém obsahu, i nové rubriky.

Nová sekce Aktuality přináší každodenní čerstvé zprávy o tom, co se u nás aktuálně v designu děje – od novinek a ocenění až po plánované akce. Doplňuje tak stávající články na širokou škálu témat, od kulturně-společenských reflexí přes příběhy českých značek až po informace o dění na uměleckých školách a úspěších studentů a absolventů.