Lucie Mairychová se stává CEO Czechitas, Senta Čermáková posiluje board

Nezisková organizace Czechitas oznamuje změnu ve vedení. Po více než dvou a půl letech ve funkci přebírá provozní ředitelka Lucie Mairychová pozici CEO a Senta Čermáková se stává členkou správní rady Czechitas i Nadačního fondu.

Cílem této změny je posílení a využití silných stránek obou manažerek v klíčových rolích pro strategické směřování.

„Lucie pracuje už třetím rokem v úzkém tandemu se CEO. Dokáže vést Czechitas srozumitelně, velmi strategicky, svědomitě a hlavně srdcem. Její pracovitost, schopnost stanovovat a řídit priority, zjednodušovat procesy a nadšení jsou pro mě velkou inspirací, zejména v nelehké době fundraisingu i turbulentních změn na poli technologií a vzdělávání,“ říká zakladatelka Czechitas Dita Formánková, která bude nadále v organizaci působit jako předsedkyně správní rady zodpovědná za strategické směřování organizace a advokační činnost.

Lucie Mairychová (na fotografii vlevo) nastoupila do Czechitas v roce 2021 a postupně prošla cestou od „head of product & operations“ přes roli provozní ředitelky až na CEO. Pod jejím vedením organizace nastavila strategické řízení, implementovala OKR (Objectives and Key Results) a úspěšně zvládla klíčové organizační změny.

„Čtyři roky v Czechitas pro mě nebyly nejen obrovskou profesní a životní zkušeností, ale také naplněním mého snu podílet se na rozvoji skvěle řízené organizace se sociálním přesahem. Jsem ráda, že nyní mohu přispět k tomu, abychom v Czechitas mohli naplňovat svou vizi do roku 2030, kdy se už nesoustředíme jen na prohloubení znalostí v IT u žen, ale chceme, aby se z žen staly úspěšné hybatelky byznysu skrze digitální transformaci,“ komentuje svou novou roli Lucie Mairychová.