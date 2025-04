Lidé chtějí etické politické kampaně, APRA představila návrh kodexu

Přes 80 procent Čechů vnímá politické kampaně jako neetické, ukázal průzkum agentury NMS během konference, které se účastnil prezident Petr Pavel a exprezidentka Zuzana Čaputová. APRA před volbami přichází s návrhem kodexu politické komunikace.

Podle 81 procent lidí jsou politické kampaně v Česku vedené neeticky. Ideálem jsou přitom eticky vedené předvolební kampaně, za důležitou v nich etiku považuje 90 procent lidí. Ukázal to průzkum NMS Market Research pro Asociaci public relations (APRA) prezentovaný na konferenci Jak neukrást volby: etika a pravidla v politické komunikaci.

APRA akci uspořádala pod záštitou Prezidenta republiky. Prezident Petr Pavel na konferenci také osobně vystoupil v diskusi s exprezidentkou Slovenska Zuzanou Čaputovou.

„Komunikační profesionálové a jejich odpovědnost je pro etiku v politické komunikaci důležité, musejí vědět, do čeho politiky a političky netlačit. Důležitá je ale i osobnost politiků, kteří si musejí hlídat hranice, za které nepůjdou,“ uvedla mimo jiné Zuzana Čaputová a dodala: „Předvolební období ukazuje, jakým směrem tyto osobnosti půjdou dál. Neznám člověka, který by byl před volbami jiný, než po nich při výkonu mandátu.“

Prezident Petr Pavel na její komentář navázal i odkazem na roli médií. „U nás bylo dlouho zvykem, že vztah mezi prezidentem a médii je lítý boj. Po posledních dvou letech už takový pocit nemám,“ uvedl s tím, že role médií je zásadní v utváření veřejného mínění.

„Jako Češi si myslíme, že vše prokoukneme a nenecháme se opít rohlíkem. Často si pak ale názor utváříme podle vyostřených titulků na sociálních sítích bez čtení článku, který často vyznívá jinak,“ připomněl prezident a dodal: „Média fungují jako korektiv na politiku, když například dělají ‚fact-checking‘. Ověřování faktů je velice dobrá věc na to, jak přimět politiky k tomu, aby si dávali pozor na to, co říkají.“

Návrh pravidel

Kvůli blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny ČR se APRA rozhodla upřít pozornost profesní komunity i veřejnosti na způsob, jakým budou vedeny kampaně jednotlivých stran.

„Volební kampaně v několika zemích byly zásadně ovlivněny neetickými praktikami, což prohlubuje nedůvěru občanů ve stát a demokratické uspořádání. Chceme na tyto praktiky upozorňovat a zároveň vést dialog s dalšími profesionály, jak ke kampaním přistupovat eticky,“ uvedl předseda asociace Radek Maršík.

APRA také představila první návrh Kodexu eticky vedené politické komunikace, pro jehož vytvoření se tvůrci v čele s Vladimírem Bystrovem, předsedou etické a smírčí komise, inspirovali obdobnými kodexy v zahraničí. Dívali se nejen na ten slovenský, ale také kanadský, australský, britský či na gentlemanskou dohodu stran ve Švédsku.

Páteří kodexu jsou Zásady férové volební kampaně. Zahrnují transparentnost, poctivost, slušnost a zákonnost. „V rámci kodexu pojmenováváme nežádoucí chování, jako je například neoznačená komunikace, vydávání videa či audia vytvořeného AI za realitu, dezinterpretace volebních průzkumů nebo útoky na média,“ vysvětlil Maršík.

APRA chce kodex diskutovat napříč celým komunikačním trhem, tedy s příslušnými asociacemi a profesionály. „Rádi bychom do debaty v další fázi zahrnuli i politické strany,“ dodal ještě na závěr Maršík.

Celý návrh kodexu si můžete projít zde.

Ve vnímání prohřešků Češi dělají rozdíly

Potřebu vytvoření etických pravidel dokládá i zmiňovaný průzkum agentury NMS „Vnímání úrovně politické komunikace v ČR“, který byl vytvořen pro konferenci.

Ač 9 z 10 Čechů deklaruje, že etické chování je při vedení kampaně důležité, drtivá většina respondentů si myslí, že v Česku kampaně eticky vedeny nejsou. Dvě třetiny vnímají, že se situace zhoršila v posledních letech.

Praxe předvolebních kampaní zároveňzpůsobila, že většina Čechů s nějakou mírou neetického chování počítá a nebrání jim ve zvolení svého zástupce. V míře prohřešků však Češi dělají velké rozdíly.

„Existují praktiky, které vnímáme jako neodpustitelné. Sem spadá třeba kupování hlasů, vytváření falešných účtů na sociálních sítích nebo šíření vykonstruovaných audio či video záznamů. V případě takového porušení etiky by 58 procent z nás dokonce bylo ochotno volby anulovat,“ říká politická analytička a spoluautorka průzkumu Tereza Friedrichová ze společnosti NMS Market Research.

Překvapivě méně důležité je dodržování etiky pro mladé voliče. „U cílové skupiny 18 – 24 let je etické chování důležité, ale ne do takové míry jako pro jejich rodiče či prarodiče. Mladí daleko častěji než populace ČR (83 % vs. 63 %) zvažují volbu neeticky se chovajícího politika, pokud to jim samotným nějak prospěje,“ dala příklad Friedrichová