Komunikační desetibojaři Tibor Alföldi a Alexandr Kliment zakládají Allrounders

Nezávislí odborníci s letitými zkušenostmi zejména na sportovní komunikaci. To je nové uskupení Allrounders. Za jeho vznikem stojí Tibor Alföldi a Alexandr Kliment, kteří mají bohaté zkušenosti mimo jiné také s komunikací Českého olympijského výboru (ČOV), kterou dohromady řídili jedenáct let.

Sdružení se specializuje na komplexní mediální komunikaci ve sportu, zejména vrcholných eventů, ale také organizací či jednotlivců.



Alexandr Kliment se v oblastí sportovního PR pohybuje už více než 25 let a stojí za komunikací řady sportovních akcí. V minulosti byl také mluvčím fotbalového klubu Slavia Praha. Tibor Alföldi pracoval dlouhé roky jako reportér sportovní redakce ČTK, společně s jeho působením na ČOV byl dohromady na osmi olympijských hrách.



Allrounders se aktuálně věnují zejména silniční cyklistice, pomáhají s komunikací Českého paralympijského výboru a stojí už několik let za komunikací tuzemského baseballu včetně Eurobaseballu 2023 v České republice. Mezi zahraniční klienty uskupení patří například italské středisko Madonna di Campiglio.



„Jsme komunikační desetibojaři. Se Sašou a našimi nezávislými spolupracovníky jsme schopni postavit vysoce odborný tým a doručit komplexní produkt od A až do Z,“ vypíchnul Alföldi.

Společně vidí své přednosti zejména ve svých dlouholetých zkušenostech, rozsáhlých kontaktech ve sportovním prostředí, kreativě a chladné hlavě. Oba dobře umějí i krizovou komunikaci. „Jsme schopni krizi předvídat. A když už přijde, řešíme ji s chladnou hlavou,“ doplnil Kliment.



Mezi spolupracovníky Allrounders patří mimo jiné dlouholetá česká fotografka Tour de France Markéta Navrátilová, projektová manažerka se zkušenostmi ze sportu i neziskového sektoru Daniela Jurion, bývalý šéfredaktor webu sport.cz Pavel Novotný či zakladatelka cyklistické iniciativy Dám respekt Michaela Kreuzigerová. V online komunikaci spolupracují mimo jiné s agenturou Meloon.



„Mediální trh se v posledních letech s rozvojem umělé inteligence a sociálních médií dramaticky mění. Jsme na to i díky široké síti spolupracovníků schopni rychle reagovat. Stále ale platí, že je potřeba doručit správné sdělení správnému publiku,“ doplnil Kliment.