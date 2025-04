Investujte do svého vzdělání. Opravdu se to vyplatí

Čas od času přijde moment, kdy si položíme otázku: Kam směřuji? A právě tehdy přichází příležitost něco změnit – třeba tím, že dáme šanci vlastnímu rozvoji.

Pro mnoho lidí je právě taková otázka prvním impulzem ke změně, tzv. bodem zlomu, kdy se rozhodnou zainvestovat do sebe. Ne do nového telefonu nebo auta, ale do vlastního vzdělání, osobního růstu a nové energie, která může změnit pohled na byznys, vedení lidí, a i samotné fungování v práci.

Moderní praktická výuka

British Business School se již 15. rokem specializuje na manažerské studium, které reflektuje reálné potřeby dnešních manažerů, podnikatelů i specialistů a je v tomto směru již skutečně zavedenou institucí jak v Česku, tak i na Slovensku.

Hlavní předností školy je, že výuka probíhá pod vedením zkušeného lektorského týmu složeného ze skutečných profesionálů z praxe, a to i při studiu v online formě. Studenti tak mohou během výuky probírat reálné problémy ze své profese a nové poznatky do ní ihned aplikovat.

Master of Business Administration (MBA) je profesní vzdělání zaměřené na praxi. Dává studentům příležitost naučit se přemýšlet strategicky, získat nadhled, posílit sebevědomí při řízení lidí a naučit se dělat rozhodnutí s jistotou. Je určeno pro manažery, kteří chtějí umět dobře vést, pro podnikatele, kteří chtějí svůj byznys pochopit jako celek či pro specialisty, kteří se touží posunout dál, i pro všechny, kdo vědí, že investice do sebe je tou nejlepší.

Bohatá nabídka studijních programů

Nabídka studijních programů je pestrá a reflektuje současné trendy i praktické potřeby studentů. Nejoblíbenější MBA programy jsou Management a leadership a Management soft skills, které ocení všichni, jejichž každodenní realitou je práce s vedením lidí. Mezi v posledních letech stále vyhledávané programy patří Management ve zdravotnictví či Krizový management a velmi populárním je i poměrně nový program Sociologie a psychologie.

V nabídce je však dohromady hned 16 programů a je tedy z čeho vybírat. Velkou výhodou je, že prakticky všechny programy lze studovat kombinovanou i online formou, což přináší maximální časovou flexibilitu a každý student si vybere studium dle svých preferencí a časových možností.

Příběhy inspirují

Kvalitu studia potvrzuje už řada spokojených absolventů. Například absolvent Managementu ve zdravotnictví MUDr. Jiří Vejmelka, MBA ke studiu říká: „Já osobně považuji investici do vzdělávání jako jednu z nejkrásnějších a nejefektivnějších. Toto studium změnilo můj pohled na realitu v mnohých aspektech a umožnilo, abych se díval na problémy z jiných úhlů pohledu.“

foto: British Business School

Další z absolventů MUDr. Halyna Kindlová Markin pak dodává: „Profesionální, a přitom lidský přístup vyučujících, mě provedl studiem natolik kvalitně, že získané informace a zkušenosti mi pomáhají zlepšit a zkvalitnit mé podnikání přesně tak, jak jsem očekávala.“

Pozitivní reference hovoří za vše a možná právě teď nastal ten správný čas, kdy získat nové znalosti, otevřít si další profesní možnosti a posílit sebevědomí v tom, co děláte. Studium na British Business School není jen o titulu – je o změně přístupu, nových souvislostech a inspiraci. Pokud cítíte, že je čas posunout se dál, jste na správném místě. Nový studijní cyklus startuje už brzy. Stačí se přihlásit a můžete začít.