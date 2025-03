HolkyzMarketingu a Notino rozběhly první Marketingový sprint

Intenzivní celodenní hackaton, kdy se alumni Akademií #HolkyzMarketingu mohou zúčastnit soutěže ve vypracování marketingové kampaně na základě konkrétního briefu. To je Marketingový sprint, do jehož prvního běhu zadala brief internetová parfumerie Notino.

„Velmi nás zajímalo, jak naše služby vnímají lidé mimo Notino. Těšili jsme se na svěží nápady a pohledy a byli jsme zvědaví, jak je vnímaná jedinečnost našich služeb, protože Notino už dávno není jen o nákupu produktů,“ vysvětluje Alexandra Ďurajková, manažerka marketingové komunikace Notino.

„Proto jsme dali prostor absolventkám akademie #HolkyzMarketingu, které mají chuť realizovat vlastní nápady a sledovat reálné výsledky,“ dodává.

Ve sprintu soutěžilo v sobotu 15. března celkem šest týmů, každý složený ze čtyř absolventek vzdělávacích programů #HolkyzMarketingu. O zadání podrobného briefu pro vypracování kampaně se spolu s Alexandrou Ďurajkovou postarala Andrea Pavelková, šéfka marketingu a obchodních partnerství společnosti Notino.

„Přihlásila jsem se proto, že jsme se chtěly zase potkat s holkami, se kterými se známe od Akademie. A tohle byla skvělá možnost, jak se nejen potkat, ale posunout dál i naši praxi,“ říká Tereza Hyšková, ambasadorka #HolkyzMarketingu a mentorka.

„Přišlo mi to jako skvělá výzva, jak si znalosti z Akademie vyzkoušet,“ doplňuje Barbara Dědochová, manažerka prodejny C&A. Jana Jordánová, maminka na mateřské a specialistka sociálních sítí, potvrzuje, že hlavní motivací pro ni byla zkušenost pro Notino jako klienta.

V průběhu dne mohly soutěžící využít časové sloty s mentorkami, které jim pomáhaly směřovat kampaň jako takovou. Postřehy jim přispěly Aneta Martinek, spoluzakladatelka a CEO vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu, Zuzana Pětníková, spoluzakladatelka a CMO digitální agentury Inago, a Lam Nguyen, šéfka produktu #HolkyzMarketingu.

„Všechny týmy vložily do práce maximální energii a snažily se do kampaně vložit v extrémně krátkém čase veškeré zadání z briefu od Notina a přijít s nejvíce kreativním konceptem. Některé ze soutěžících jsem měla tu čest mentorovat v juniorní Akademii a po několika měsících a letech vidím jejich obrovský posun v marketingovém světe,“ komentuje Zuzana Pětníková. „Pro firmy je toto velmi užitečný koncept jak opustit svoji bublinu a vnést nové nápady do své komunikace,“ dodává.

Celodenní hackaton vyvrcholil prezentací kampaní před odbornou porotou, ve které zasedly za Notino Alexandra Ďurajková, Andrea Pavelková a Nela Haluzová (ředitelka trade marketingu), CMO #Holkyzmarketingu Nicole Karráová a Petra Jankovičová, CEO agentury Triad Prague.

Porota u kampaní posuzovala dodržení briefu (odpovídá návrh zadání?), dodržení rozpočtu (je kampaň finančně realistická?), kreativitu (originální nápady, odlišení od konkurence), efektivitu (osloví správnou cílovou skupinu?) a návratnost (pomůže dosáhnout 37 000 objednávek?).

„Úroveň jednotlivých kampaní byla velmi vysoká. Všechny účastnice zvládly rozpracovat mediální plán ke kampaním a velmi reálně odhadnout, jaké dosahy kampaně mohou mít. Za tak krátkou časovou dotaci jsme viděli prezentace, které by v klasickém agenturním prostředí obstály. Klobouk dolu za úsilí všech účastnic,“ hodnotí Petra Jankovičová.

„Výherní tým dokázal nejlépe navnímat brand klienta a navrhl kampaň, která měla uchopitelný a rozpracovatelný koncept,“ dodává směrem k vítěznému kvartetu Hexagon. To pracovalo ve složení Daniela Pellarová („legal & operations specialist“ v Apelby), Jana Kučerová („accounts payable specialist“ v Zebra Technologies), Martina Riemlová (ekonomická redaktorka iDnes) a Dominika Přibylová (historička umění s vášní pro marketing).

Vítězný tým si odnesl 50 000 korun, dárkové poukázky Notino, možnost stáže a realizace kampaně přímo pro klienta a s touto case study pak vystoupení na konferenci #HolkyzMarketingu, která se koná 25. června 2025 v Praze. Druhý tým dostal 20 000 korun na vzdělávání od #HolkyzMarketingu a třetí tým 12 000 korun na vzdělávání #HolkyzMarketingu.

„Ze sprintu si odnášíme skvělé dojmy, jiný pohled na věc a hlavně vítěznou kampaň, na jejíž realizaci se velmi těšíme,“ říká Alexandra Ďurajková. „Byla to mimořádně vydařená akce. Soutěžící byly velmi kreativní, zanícené a některým se podařilo skutečně detailně navnímat značku, za což přikládáme zásluhy i mentorům a celému týmu Holek z marketingu, který zorganizoval opravdu podařený Marketingový sprint,“ dodala.

