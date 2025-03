CMO Meetup: všichni bojují s tím samým a je fajn to zjistit

Jak najít společnou řeč se CEO? Kde získat do týmu kvalitní lidi? To jsou jen dvě z mnoha palčivých otázek, které tíží české šéfky a šéfy marketingu. Odpovědi na ně společně hledají i na eventech CMO Meetup, které pořádají #HolkyzMarketingu.

Je středa podvečer a v novém sídle vzdělávací platformy #HzM s výhledem na hotel Hilton se postupně schází přes dvě desítky CMOs. „Každý potřebuje svou komunitu. Pro nás je základem toho, co děláme. Ale hlavy marketingu jsou specifické tím, že řeší úplně jiné věci,“ vysvětluje důvod vzniku pravidelných setkání Nicole Karráová, která vede marketing #HzM.

„Práce CMO není jen o komunikaci. Je hlavně o byznysu, který pod našimi rukami prostě musí růst. To s sebou nese spoustu problémů, které lidé v jiném plénu nepochopí. A obecně je strašně fajn zjistit, že jsme na tom všichni podobně,“ dodává.

I když se jedná už o pátý meetup, velká část účastníků soudě podle lesu zvednutých rukou přišla dnes poprvé. A někoho neznalého možná překvapí, že mezi nimi nejsou pouze „holky z marketingu“, ale nezanedbatelnou část auditoria tvoří i muži.

„Nejvíc k nám stále chodí holky a základ komunity zůstane vždy stejný. Ale kdo se k nám nebojí, toho uvítáme. Máme kluky mezi lektory, mentory, studenty… Teď už je celá komunita i platforma velmi diverzifikovaná. Například na Konferenci se snažíme držet poměr 50 na 50, abychom měli pohledy opravdu z celého spektra,“ vysvětluje Nicole Karráová, která se záhy staví do role moderátorky.

Diskusi s Denisou Arslanianovou, CMO Samsungu CZ&SK (vpravo), vedla Nicole Karráová, CMO #HolkyzMarkentingu.

Hostem dnešního setkání a respondentkou rozhovoru ve formátu „CMO to CMO“ je Denisa Arslanianová, která vede marketing pro Samsung na českém a slovenském trhu a dříve působila jako brand manažerka ve společnosti British American Tabacco. Její zkušenosti jsou cenné, protože zatímco v BAT procházel marketing všemi čtyřmi „P“, v Samsungu se mu věnují hlavně na brandové úrovni, když spodní část trychtýře obstarávají B2B partneři.

Během rozhovoru dochází i na téma, které se pravidelně objevuje na každém setkání – tedy určité propasti mezi marketingem a vedením firem. „Obecně je dnes ve velkých korporacích problém s tím, že hlavně v důsledku rozvoje digitálu chybí povědomí o marketingu a o tom, co vlastně znamená,“ zmínila Denisa Arslanianová.

To staví vedoucí marketéry do role advokátů marketingu, což je slovy Nicole Karráové občas pozice hodně složitá. V tu chvíli nejlépe funguje vzájemná edukace a data. „Jako CMOs si musíme uvědomit, že náš primární úkol je přinést byznys. A CEOs si zase musejí být vědomi, že to něco stojí,“ říká.

Zároveň přidává i ponaučení, která dosavadní setkání přinesla. „Všichni spíkři, které jsme tu měli, se shodli, že důležité je přinášet data, propočty, predikce. A nakonec samozřejmě i ty výsledky. Důvěra je tady ale nejdůležitější. CMO je pro CEO parťák, a pokud tam tahle důvěra není, těžko se cokoliv obhajuje.“

Není to však jediné téma, které rezonuje opakovaně. Ať už byli v křesle či na stoličce pro hosta CMOs nadnárodních společností (L’Oréal, Decathlon) či lokálních brandů (Liftago), i přes rozdíly v rozpočtech totiž všichni bojují plus mínus s tím stejným.

„Sehnat dobré lidi, obhájit si rozpočet, posílit brand a vyvážit to s výkonem. Opakovaně také lamentujeme nad českým zákazníkem. Jako marketéři často býváme ovlivněni daty a zkušenostmi ze zahraničí. Pravidelně ale zjišťujeme, že lokální trh – a hlavně zákazník – má svá specifika a nemůžeme na něj plošně aplikovat rady ze zahraničí,“ vypočítává Nicole a přidává jedno doporučení: „I proto je důležité poslouchat české marketéry a marketérky, číst česká data a provádět lokální výzkumy.“

Celé setkání končí tradičně networkingem. Signifikantní rysem celého podvečera je přitom velmi otevřené sdílení zkušeností, bez kterého by podobný event ani neměl smysl. „Některé věci opravdu zůstávají za zavřenými dveřmi a ta komunita je v tomhle semknutá. Je vidět, jak to pomáhá,“ říká k tomu šéfka marketingu #HzM a dodává, v čem je to přínosné.

„Běžně z našich meetupů lidé odcházejí s ‚CMO randíčky‘, kam jdou rovnou nasdílet už velmi konkrétní zkušenost nebo tip. V #HzM pro to máme i termín – půjčit si mozek. Je celkem k nezaplacení, když se ti na konkrétní problém nebo kampaň mrkne další CMO,“ uzavírá Nicole Karráová.