Flo míří na Západ. Posiluje BX i CX tým pro expanzi

Skupina Flo expanduje na klíčové evropské trhy, zejména do regionů UKI a DACH. Do brand experience týmu přichází Robert Pyrah, britský expert na brand consulting, který se zaměří na UKI a Švýcarsko. Justinas Pesliak povede customer experience s fokusem na střední Evropu, zatímco Marián Grofčík převezme strategickou expanzi do UKI.

S rozšiřováním aktivit ve Velké Británii a Irsku Flo posiluje svůj BX tým, do kterého přichází Robert Pyrah. Pochází z Velké Británie a je uznávaným odborníkem v oblasti brand consultingu s více než 20 lety zkušeností.

Během své kariéry spolupracoval s předními světovými značkami, například se podílel na pojmenovávání automobilů pro Opel či léčiv pro Novartis. Ve Flo se vedle rozvoje značek v UKI bude částečně věnovat i švýcarskému trhu.

„Velkou výzvou západního trhu je jeho nasycenost – působí zde nespočet agentur s širokým spektrem služeb. Právě proto má smysl se zaměřit na specifické oblasti, jako je farmaceutický nebo automobilový průmysl, kde můžeme klientům nabídnout hlubokou expertizu a reálné výsledky,“ uvádí Pyrah.

Zásadním tématem je podle něj chytré využívání AI v brandingu. „AI je skvělý nástroj, ale sama o sobě nestačí. Důležité je vědět, jak ji správně zapojit – výsledky vždy závisí na lidech, kteří umí stanovit jasnou strategii a přidat do řešení něco navíc, co žádná technologie nenahradí,“ říká Pyrah.

Pyrah vystudoval historii a jazyky na Oxfordu, kde získal doktorát. Vedle „brandconsultingu“ se už více než 25 let věnuje akademické historii a působí jako výzkumník na Wolfson College v Oxfordu. Práce pro pražskou agenturu mu tak umožňuje propojit profesní život s jeho osobními zájmy – ve svém volném čase se zajímá o střední Evropu po rozpadu Habsburské monarchie.

Justinas Pesliak novým head of CX

Justinas Pesliak se přidává k Flo jako nový „head of CX“. Pochází z Litvy a za posledních 15 let nasbíral zkušenosti po celé Evropě – pracoval v Portugalsku, Polsku, Velké Británii, Švýcarsku a od roku 2018 i v Česku. Začínal v datovém marketingu, ale postupně se přesunul do technologického světa, kde se zaměřil na digitální transformaci a řešení Salesforce.

Během své kariéry působil ve firmách jako Reckitt, Isobar nebo Merkle. V posledních letech vedl Salesforce týmy v Česku a střední a východní Evropě a podařilo se mu vybudovat tým více než 140 specialistů. Kromě toho se podílel na rozvoji byznysu v německy mluvících zemích a měl na starosti klíčové retailové a farmaceutické klienty ve Švýcarsku.

Ve Flo se chce zaměřit na inovace a lepší spolupráci mezi týmy, což povede k efektivnějším řešením na míru pro klienty a celkově k ještě lepší zákaznické zkušenosti. „Firmy dnes pracují s obrovským množstvím dat, která neustále přibývají – ale ne všechna se využívají naplno. Klíčem je umět je propojit a díky správným technologiím je využít tak, aby dávaly smysl v každém kroku interakce se zákazníkem,“ říká Pesliak.

Marián Grofčík povede expanzi do UKI

Dosavadní šéf CX divize Marián Grofčík se nově zaměří na strategickou expanzi Flo v UKI. „Tento trh je vysoce konkurenční a klade značné nároky na kvalitu konzultačních a technologických služeb. Výhodou Flo CX je, že v případě UKI nejde o nový trh – souběžně s naším působením v Austrálii jsme v minulosti aktivně působili i v UKI a nyní zde chceme navázat na naše zkušenosti,“ říká Grofčík, který se v CX divizi přesouvá do role „chief growth officer“.

„Naše pozice teď bude ještě silnější díky zkušenosti z velkých projektů, jako byla implementace Salesforce pro největší českou banku, digitální transformace australského realitního giganta Domain nebo implementace AI nástrojů u mnoha významných společností,“ doplňuje.

Grofčík přinesl do Flo bohaté zkušenosti z konzultačního sektoru. Svoji kariéru zahájil ve velkých mezinárodních poradenských firmách – pracoval v KPMG a Accenture. V roce 2016 nastoupil do Bluewolf, první specializované Salesforcekonzultační společnosti, která si udržovala silnou pozici na americkém trhu a úspěšně expandovala do Velké Británie a Francie.

V době, kdy Grofčík do firmy nastoupil, se otevírala pražská pobočka, která během dvou let vyrostla z nuly na 40 lidí a stala se největší Salesforce konzultační společností v Česku. Tým pod jeho vedením pracoval především pro klienty z Velké Británie a USA a pomáhal rozvíjet Salesforce technologie na trzích střední a východní Evropy.

Právě tato zkušenost byla klíčová pro založení společnosti bluez.io – česko-australské firmy zaměřené na konzultace spojené s technologií Salesforce. Díky silné síti kontaktů v USA a Velké Británii se mu podařilo rychle sestavit vysoce kvalifikovaný tým, který pracoval pro špičkové klienty. Po akvizici bluez.io ze strany Flo vedl celou CX divizi a dohlížel na její strategický rozvoj.

Grofčíkovou vášní je plavání a dobrodružné cestování. Obzvlášť rád podniká roadtripy ve veteránech – například se svou starou Ladou projel trasu z Evropy do Thajska. Své expedice pak zaznamenává do knih a dokumentárních seriálů.