Agentura Lucky Brand Jana Mareše a Ondřeje Peška se stala členem AČRA MK

Marketingová agentura Lucky Brand, známá svými inovativními přístupy k budování značek a úspěchy v oblasti zvyšování organické návštěvnosti a zviditelňování značek na českých i zahraničních trzích, byla přijata za člena Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK).

AČRA MK je nejstarší profesní sdružení v oblasti reklamy a marketingové komunikace v České republice. Již přes tři desetiletí zajišťuje odborné poradenství, sdílení know-how, zastupuje zájmy svých členů na národní i mezinárodní úrovni a podporuje jejich profesní rozvoj.

Asociace se soustředí na zvyšování profesní úrovně české reklamy a podporu pozitivní image marketingové komunikace.

Strategická výhoda pro Lucky Brand

Zakladatelé agentury Lucky Brand se zúčastnili lednového zasedání prezidia AČRA MK, na kterém představili svou agenturu a sdíleli s prezidiem navzájem své plány, oboustranná očekávání a vzájemné přínosy.

Prezident AČRA MK Pavel Brabec se ke vstupu nového člena vyjádřil s radostí, že se Asociace stále rozrůstá, zvláště o členy, kteří se zabývají různorodými aktivitami. Zejména digitální zaměření je velkým přínosem a rozšířením. Uvedl, že agentura Lucky Brand dokonale zapadá do Asociace. Následně vedení AČRA MK členství schválilo.

„Přijetí do AČRA MK pro nás znamená nejen potvrzení naší odbornosti, ale i možnost spolupracovat s ostatními špičkovými agenturami a sdílet společné know-how. Věříme, že toto členství přispěje k posilování vnímaného přínosu marketingu v českém prostředí a také nejen nové možnosti pro rozvoj naší agentury, ale i příležitost k aktivnímu přispívání k rozvoji a kultivace celého odvětví reklamy a marketingu v České republice,“ uvedl Jan Mareš, spoluzakladatel a managing partner agentury Lucky Brand.

„Připojení k AČRA MK je pro nás velkou ctí a zároveň potvrzením našeho zaměření na kvalitu a inovace. Roli asociace AČRA jako vnímám jako velmi důležitou, nejen z hlediska prestiže, ale především z pohledu důvěryhodnosti, která je pro naši profesi zásadní. Z mého pohledu by členství mělo být vnímáno jako projev profesní integrity a odpovědnosti v podobě deklarace jasného závazku k vysokým standardům v oboru a k aktivnímu ovlivňování podmínek na trhu. Jako odborníci v oblasti marketingu čelíme a v budoucnu budeme čelit mnoha výzvám, přičemž v mnoha případech má smysl je řešit společně a spolupracovat s ostatními profesionály v oboru. V AČRA se chceme angažovat v oblastech, jako je vzdělávání, marketingová transformace, digitální inovace, etika v marketingu, podpora udržitelného podnikání, výměna odborných znalostí, zvyšování standardů v oboru nových trendů,“ dodává Ondřej Pešek, spoluzakladatel a managing partner agentury Lucky Brand.

Lucky Brand se dlouhodobě specializuje na komplexní marketingové strategie a podporu značek ve vysoce konkurenčním prostředí. Dlouhodobě pomáhá svým klientům naplňovat jejich marketingové cíle prostřednictvím komplexních strategií.

Agentura se zaměřuje na dosažení vynikajících výsledků pro klienty prostřednictvím nejmodernějších technologií a nabízí služby, které jdou nad rámec běžného marketingu. S mottem „Od nuly až po legend“ pomáhá klientům různých oborů dosahovat významných úspěchů v oblasti online i offline marketingu.

Členství v AČRA MK otevírá agentuře Lucky Brand nové možnosti spolupráce s dalšími špičkovými agenturami, sdílení know-how a participace na prestižních událostech, jako je konference Digimedia nebo odborné workshopy asociace. Tento krok přispívá k dlouhodobé vizi agentury Lucky Brand v profesionalitě, inovacích a poskytování služeb klientům na nejvyšší úrovni.

Akademická angažovanost a sdílení know-how

Zakladatelé agentury Lucky Brand, Ondřej Pešek a Jan Mareš, se potkali v akademické sféře, kde roky pomáhali studentským start-upům, a stále se aktivně věnují vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti marketingu, brandingu a digitální strategie.

Pravidelně přednášejí na prestižních českých i zahraničních univerzitách, jako jsou České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), University of New Haven, University of Michigan a další.

Jejich přednášky a semináře se zaměřují na praktické aspekty budování značky, efektivní marketingové strategie a nejnovější trendy v digitálním prostředí. Studenti tak mají jedinečnou příležitost získat přímé zkušenosti z praxe díky fungování úspěšné marketingové agentury a lépe porozumět výzvám i příležitostem současného trhu.

Tato akademická spolupráce nejen posiluje propojení mezi teorií a praxí, ale také umožňuje oboustrannou výměnu znalostí a inspiraci pro budoucí profesionály v oboru.