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„Tohle z reklamy vystřihněte.“ Behavio spouští testy kampaní s pomocí AI, insighty doručí už za 15 minut

Behavio

Behavio spouští AI pre-test – nástroj, který dokáže ještě před spuštěním kampaně předpovědět, jak reklama zapůsobí na diváky. Dává jasná doporučení, co zlepšit, a hodí se například pro porovnání různých střihů. Reálné respondenty však plně nenahrazuje.

O tom, která kreativa se nakonec dostane do éteru, často rozhodují osobní vkus marketérů a jejich intuice. A/B testy sice přinášejí reálná data, ale tým je má k dispozici zpravidla až ve chvíli, kdy kampaň dávno běží. „Proto jsme přišli s AI pre-testem,“ vysvětluje šéf výzkumu v Behaviu Vojtěch Prokeš. „Chceme dát marketérům k dispozici nástroj, který jim pomůže udělat důležitá rozhodnutí rychle a s větší jistotou.“

AI pre-test uživatelům ukáže, kde vrcholí pozornost a emoce diváků, kde reklama ztrácí tempo nebo slábne propojení se značkou. „Klienti tak dostanou konkrétní podklady, se kterými mohou jít za agenturou pro finální úpravy,“ vysvětluje Prokeš. „Všechno navíc neskutečně rychle – výsledky včetně konkrétních tipů, co zlepšit, mají uživatelé už do patnácti minut.“ AI pre-test navíc umí rozdělit spot na jednotlivé scény a každou vyhodnotit zvlášť: ukáže, co se v ní děje, jak si vede a co upravit. Agentura tak místo vágního „nějak to nedrží“ dostane jasné pokyny po jednotlivých scénách – třeba co přesně vystřihnout.

Úspěšnost reklamních kreativ predikuje AI model, který Behavio natrénovalo na datech z deseti let reálných kampaňových testů. „Nejde o žádná syntetická data, ani o veřejně dostupné informace z webu, ale o naše vlastní pre-testy, které jsme dělali s reálnými respondenty,“ dodává Prokeš. U 85 % testovaných kampaní se výsledky AI pre-testu lišily od klasického testu na živých respondentech nejvýše o 10 procentních bodů.
Zvoní tradičním pre-testům hrana? Prokeš si to rozhodně nemyslí. Umělá inteligence podle něj výrazně zrychluje rozhodování, skuteční lidé zase snižují riziko. „AI pre-test slouží k rychlému proklepnutí desítek sestřihů, ty nejsilnější varianty pak lze ověřit na lidech,“ říká Prokeš.

Zájemci si AI pre-test mohou vyzkoušet na vlastním spotu. Při rezervaci ukázky platformy na webu Behavia získají první tři AI pre-testy zdarma.

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