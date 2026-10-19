E-shopy chtějí růst, brzdí je regulace i levná zahraniční konkurence

Obchodníci plánují investice do marketingu, AI a automatizace. Jejich rozvoj ale komplikují byrokracie, zahraniční tržiště a rostoucí náklady.
Růst tržeb letos očekává 52 % českých e-shopů, zatímco pokles předpokládá 27 % z nich. V roce 2027 jsou obchodníci optimističtější: růst očekává 57 % e-shopů a pokles jen 17 %. Obchodníci chtějí další rozvoj podpořit investicemi do marketingu, umělé inteligence, automatizace a technologií. Větší e-shopy se zároveň připravují na expanzi do zahraničí. Vyplývá to z prvního GLS VIBE indexu, který sleduje náladu českých internetových obchodů. „Kupní síla českých domácností neustále roste, stejně tak i ochota utrácet. České domácnosti navíc patří v Evropě k těm, které nejčastěji nakupují on-line,“ komentuje výsledky Petr Pěcha, ředitel GLS.
Menší e-shopy častěji trápí rostoucí náklady na pořízení zboží a slabší poptávka v důsledku inflace. Vyšší náklady na zboží uvedlo 49 % malých e-shopů oproti 33 % velkých, slabší poptávku pak 46 % malých obchodníků ve srovnání s 25 % velkých. Větší e-shopy naopak častěji řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a geopolitická rizika. Zároveň celkově 18 % respondentů upozornilo na menší viditelnost způsobenou umělou inteligencí.
Regulace, zahraniční konkurence a rostoucí náklady
Za největší překážku růstu označilo 44 % e-shopů regulaci a byrokracii. Levná zahraniční konkurence představuje problém pro 41 % obchodníků a velká mezinárodní tržiště pro 36 %. Tlak levných dovozů pociťují především prodejci módy a obuvi, kde na něj upozornilo 66 % obchodníků. Mezi další problémy patří rostoucí náklady na pořízení zboží, dražší energie a doprava nebo slabší poptávka v důsledku inflace.
Od poloviny roku 2026 platí dodatečná cla na levné dovozy ze zemí mimo Evropskou unii, která mají pomoci vyrovnat konkurenční podmínky pro evropské firmy. Podle GLS se po jejich zavedení zvýšil počet objednávek z českých e-shopů. Společnost očekává, že letošní vánoční sezona bude lepší než loňská, dlouhodobý dopad cel ale ukáže až další vývoj.
Vedle konkurenčního tlaku obchodníci řeší také rostoucí náklady. V příštím roce plánuje zvýšit ceny 57 % e-shopů a kvůli rostoucím cenám pohonných hmot už letos upravilo ceny 17 % obchodníků. Dopad dražších pohonných hmot považuje za významný nebo zásadní 55 % respondentů, přičemž vyšší náklady výrazněji zasahují menší prodejce. „Na trhu převládají obavy ze zvýšených inflačních tlaků, ať už se jedná o úrokové sazby, energie nebo pohonné hmoty. Část zvýšených nákladů zřejmě e-shopy budou nuceny přenést na zákazníky,“ vysvětluje Pěcha.
Rostoucí náklady tak patří k faktorům, které mohou ovlivnit další vývoj české e-commerce. První GLS VIBE index, který má tento vývoj dlouhodobě sledovat, vychází z online průzkumu mezi 318 majiteli a jednateli českých e-shopů. Sběr dat probíhal od poloviny srpna do poloviny září 2026. Celkové hodnocení nálady dosáhlo 6 bodů z 10, což ukazuje na mírný optimismus. Pozitivněji situaci vnímají větší obchodníci než malé e-shopy. Vzorek zahrnuje především aktivnější hráče trhu s vyššími objemy zásilek, nereprezentuje proto typický český e-shop. GLS chce index měřit pravidelně a sledovat, jak se očekávání obchodníků promítají do skutečných výsledků české e-commerce.