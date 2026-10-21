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Digitální komunikace mění nákupní chování Čechů. Promo nabídky ovlivňují i výběr prodejny

Češi zůstávají věrní kamenným obchodům, o nákupech však stále častěji rozhodují předem na internetu. Promo nabídky přitom ovlivňují nejen výběr produktů, ale i volbu prodejny.

Kamenné prodejny zůstávají hlavním nákupním kanálem českých spotřebitelů, digitální prostředí však stále výrazněji ovlivňuje jejich rozhodování. Podle průzkumu Czech Shopper Pulse 2026, který pro společnost Shopfully realizovala agentura Ipsos, nakupuje 63 % Čechů převážně v kamenných obchodech. Pouze 12 % respondentů dává přednost zejména online nákupům. Ještě před návštěvou prodejny si však 36 % spotřebitelů vyhledává informace o produktech na internetu a 45 % si na většinu nákupů připravuje seznam. Pro značky a obchodníky tak nákupní rozhodování představuje příležitost oslovit zákazníky ještě před jejich příchodem do prodejny.

Digitální komunikace přitom nemusí zákazníky odvádět od kamenných obchodů. Naopak může ovlivnit, kterou prodejnu navštíví a jaké zboží v ní nakoupí. „Češi pořád rádi nakupují fyzicky, ale o tom, kam půjdou a co koupí, se stále více rozhodují digitálně. Pro retailery proto není digitalizace alternativou ke kamenné prodejně, ale jednou z cest, jak do ní zákazníka přivést,“ říká Eva Tringela, country managerka Shopfully pro Českou republiku a Slovensko.

Významnou roli v nákupním rozhodování hrají také promo nabídky. Během posledních tří měsíců kvůli nim 66 % respondentů změnilo prodejnu, 63 % vyzkoušelo jinou značku a 67 % uskutečnilo neplánovaný nákup. Výsledky ukazují, že propagační komunikace může ovlivnit nejen konkrétní nákup, ale také výběr obchodníka a značky. Pro marketéry je proto důležité zohlednit obsah kampaně, její načasování i způsob oslovení zákazníků.

Digitální letáky ovlivňují nákupní chování

Podle průzkumu 83 % čtenářů digitálních letáků v posledních třech měsících na základě zhlédnuté nabídky podniklo konkrétní krok. Kamennou prodejnu navštívilo 43 % respondentů, stejný podíl porovnával ceny, 24 % hledalo další informace o produktu a 24 % nakoupilo online. Digitální letáky tak mohou sloužit nejen k informování o slevách, ale také k podpoře návštěvnosti prodejen a online prodeje.

Mění se rovněž preference samotného formátu. Pokud by si čtenáři mohli ponechat pouze jednu variantu letáku, 59 % by upřednostnilo digitální verzi a 25 % papírovou. Pokud by jejich oblíbený obchod přestal vydávat tištěné letáky, 78 % současných čtenářů by přešlo na digitální variantu. Mezi její hlavní výhody řadí respondenti menší množství odpadu a šetrnost k životnímu prostředí (40 %), přístup z mobilního telefonu (39 %) a dostupnost kdykoliv a odkudkoliv (38 %).

Vedle formátu se prosazuje také zájem o lokálně cílenou komunikaci. Celkem 66 % českých spotřebitelů považuje za atraktivní upozornění na akční nabídky v okolí podle aktuální polohy. Pro marketéry to představuje možnost propojit digitální komunikaci s návštěvami kamenných obchodů a oslovit zákazníky v okamžiku, kdy mohou nabídku využít.

Průzkum Czech Shopper Pulse 2026 realizovala agentura Ipsos v srpnu 2026 na vzorku 1 050 respondentů ve věku 18 až 65 let, kteří se alespoň částečně podílejí na nákupech pro svou domácnost. Výsledky se vztahují výhradně k českému trhu. Zadavatel průzkumu, společnost Shopfully, se zaměřuje na digitální marketing podporující návštěvnost kamenných prodejen.

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