Tvorba automatického e-mailingu za pár sekund. Ecomail spustil autonomního agenta EMA

Většina e-shopů a firem nedokáže využít e-mailing naplno. Důvodem je složitost a časová náročnost analýz zákaznických dat, bez kterých se pokročilé e-mailové strategie a kampaně neobejdou. 98 % marketérů přitom při personalizaci naráží. Tuzemský Ecomail proto vyvinul vlastního AI agenta s názvem EMA. Ušetří až 90 % klikání a e-mailing zkrátí z hodin na minuty.
Většina marketérů a obchodníků používá AI na plánování schůzek (33 %), tvorbu úkolů a připomínek (31 %) nebo follow-up e-maily po obchodních jednáních (30 %). 84 % marketérů pak přiznává, že pořád spouští generické kampaně a 98 % shodně naráží na bariéry v personalizaci, a to hlavně kvůli datům.
Problém nyní řeší český AI agent EMA od Ecomailu. Sám umí naplno využít všechny funkce aplikace Ecomail včetně pokročilé datové analytiky, segmentace a automatizací. Navazuje tak na dřívější MCP integraci, kterou firma uživatelům umožnila bezpečně propojit svá data s externími asistenty, jako jsou ChatGPT nebo Claude.
„Firmy chtějí e-mailing využívat naplno, stavět chytřejší automatizace a přesněji cílit na své zákazníky. V každodenním provozu jim k tomu ale chybí čas, lidé nebo odborné znalosti. Právě to nyní řeší EMA. Uživatele přirozeně navádí k funkcím, které dříve zůstávaly nevyužité, a znatelně zrychluje práci od prvotního nápadu až po detailní vyhodnocení,“ vysvětluje Jakub Stupka, COO a spoluzakladatel Ecomailu.
Rychlost zvyšuje kapacitu týmu a dělá e-mailing proveditelný
Díky zrychlení, které EMA do e-mailingu přináší, mohu firmy aplikovat strategie, které by pro ně jinak byly nedosažitelné. EMA totiž pracuje nejen s textem e-mailu, ale přímo nad daty konkrétní společnosti. Využívá k tomu datovou platformu (CDP) integrovanou přímo v Ecomailu. Tím práci zefektivňuje natolik, že komplexní e-mailing zvládnou i extrémně malé týmy.
„18 % všech objednávek máme z e-mailingu, přestože se mu věnuje pouze jeden člověk z týmu. Bez externí agentury. EMA nám pomáhá analyzovat 50 000 zákazníků podle nákupního chování a připravit 2–3 newslettery týdně do 5 zemích. Každý z nich ve 4 kategoriích pro 3 různé RFM skupiny. Pokud manuální napsání e-mailu trvá hodinu, zabralo by to víc, než kolik jeden člověk odpracuje za týden. Většina firem proto segmentaci vzdá a pošle jeden e-mail hromadně. Právě cílený, daty podložený e-mailing je přitom nejsilnější, “ říká Daniel Sosýn, CEO a zakladatel firmy Protein a Co.
Podle dat Ecomailu z tříměsíčního testovacího provozu připraví EMA text e-mailu za 2 minuty a kontakty segmentuje kolem 30 sekund. I při desítkách iterací trvá práce hodiny místo dní. Automatizaci kampaně lze nastavit asi za 5 minut místo dvou hodin a posoudit jejich výkon dokáže i za minutu.
„Navrhli jsme ji tak, aby zvládla nejen napsat e-mail, ale také samostatně nastavit automatizaci nebo navrhnout šablonu. Právě ty zabírají klientům nejvíc času, protože musí být stále nové. Finální schválení kampaně přitom zůstává vždy bezpečně v rukou uživatele. Navíc díky tomu, že vše probíhá přímo uvnitř Ecomailu, neopouštějí zákaznická data chráněné prostředí,“ říká Jan Tlapák, CEO a spoluzakladatel Ecomailu, který je odpovědný za vývoj produktu.
Pravidelný audit a proaktivní doporučení
Kromě přípravy kampaní dokáže EMA e-mailing také monitorovat. Sleduje doručitelnost a reputaci domény, tedy technickou autentizaci e-mailů nebo výskyt spamových pastí, a hlídá zdraví kontaktů. Výsledky kampaní porovná s oborovými benchmarky, takže uživatel vidí, jak si stojí vůči konkurenci. Výstupem není jen přehled čísel, ale seznam konkrétních kroků k provedení, agent EMA tak sám upozorní na problém a navrhne, co s ním udělat. „Způsob, jakým používáme software, se od základu mění. Zatímco dříve jsme museli nástroje krok za krokem ovládat, dnes začínají pracovat samy za nás. AI agenti představují novou inteligentní vrstvu nad klasickým SaaSem. Stačí jen zadat úkol a systém ho automaticky vyřeší. V Česku se o tomto trendu zatím tolik nemluví, o to víc mě těší vidět tuzemskou firmu, která přišla s profesionálním řešením takto rychle,“ dodává Lukáš Benzl, zakladatel a ředitel České asociace umělé inteligence.