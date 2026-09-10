Nahradí rodiče AI? Nadace O2 nabízí konkrétní pomoc a spouští Bezpečně v síti

AI máma? Když doma chybí rozhovor, děti se svěřují AI. Nadace O2 představuje novou podobu svého vzdělávacího programu Bezpečně v síti. Ten pomáhá rodičům, dětem i učitelům s online bezpečností a komunikací o digitálním světě. Zdarma nabízí třeba praktické návody, edukační hry, odborné materiály nebo další obsah. Nový výzkum Nadace O2 a agentury NMS mezi 1 700 dětmi ve věku 8–15 let totiž ukázal, že bezpečnost dětí v online světě nestojí jen na časových limitech a rodičovské kontrole, ale především na otevřené komunikaci s rodiči.
Rodiče často tápou, jak zajistit, aby jejich dítě bylo v online světě v bezpečí. Sahají proto po časových limitech, zákazech nebo rodičovských aplikacích. Nový výzkum ale ukázal, že samotná technická kontrola nestačí. Jedním z nejdůležitějších prvků bezpečí je otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi – a právě v ní mají české rodiny obrovské rezervy.
U 63 % dětí jsou rozhovory u nich doma o mobilech napjaté, pasivní nebo o nich nemluví vůbec. Pro radu se proto obracejí také na AI. A právě na tento fenomén upozorňuje osvětová kampaň O2 Tvoje máma vs. AI máma. 52 % dětí by chtělo rodičům více ukázat, co na mobilu dělají. Kolem 11 let začínají děti zájem rodičů vnímat více jako kontrolu. 60 % dětí ve věku 12–15 let používá AI, nejen jako nástroj, ale také jako rádce, kterému se svěřují. 76 % dětí věří informacím od AI a často si je dál neověřuje.
O2 Chytrá škola se na Bezpečně v síti a zaměří na komunikaci o digitálním světě
Na tato zjištění Nadace O2 reaguje proměnou svého dlouholetého vzdělávacího programu O2 Chytrá škola. Po téměř deseti letech zkušeností se školami, dětmi i rodiči se mění na Bezpečně v síti a mnohem více se zaměřuje také na rodiče a každodenní komunikaci o digitálním světě. „Výzkum nám umožnil se podívat na digitální svět rodin očima samotných dětí a ukázal, že musíme jít mnohem blíže k rodičům i dětem. Proto vzniká Bezpečně v síti. Místo, které nabízí konkrétní pomoc rodičům, dětem i učitelům. Každému poskytne rady na míru podle věku nebo konkrétní situace – od kyberšikany a sociálních sítí až po umělou inteligenci,“ popisuje Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.
Bezpečí dítěte se buduje v každodenních rozhovorech s rodiči
Výzkumníci se zeptali přímo dětí, jak s nimi mluvit o digitálním světě. „Výzkum probíhal v několika fázích od rešerše až po hloubkové rozhovory i s nejmladšími dětmi. Následovalo kvantitativní šetření mezi 1 700 studenty základních škol, a nakonec unikátní peer-to-peer část, ve které se 66 dětí stalo výzkumníky a zpovídaly své spolužáky,“ říká Jakub Bakule, ředitel NMS
„Díky tomu jsme nezískali jen čísla, ale především autentický pohled dětí na to, jak se u nich doma o mobilech mluví. Čtyři různé výzkumné metody přitom ukázaly jedno: bezpečí dítěte v online světě se buduje dlouho předtím, než nastane problém – v každodenních rozhovorech s rodiči. Proto jsme se ptali přímo dětí, jak by podle nich taková komunikace měla vypadat,“ říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.
Děti potřebují zájem bez kritiky a společné sdílení
52 % dětí by chtělo, aby se rodiče více zajímali o to, co na mobilu dělají. Nechtějí ale jen kontrolu. Oceňují důvěru, zájem bez kritiky a společné sdílení. Děti jsou připravené svůj digitální svět rodičům ukázat a něco je naučit. „Praktický překlad výsledků výzkumu je jednoduchý: místo „vypni to” zkusit „ukaž mi to”. A ptát se s opravdovým zájmem, ne jen s cílem obsah hned hodnotit. Právě tak vzniká prostředí, ve kterém se děti nebojí o svém digitálním světě mluvit,“ radí Dominika Herdová.
Čím citlivější problém děti řeší, tím častěji si ho nechávají pro sebe. Do role rádce přitom stále více vstupuje umělá inteligence. AI dnes používá 60 % dětí ve věku 12 až 15 let a není pro ně jen pomocníkem při učení nebo hledání informací.
Výrazná je také důvěra, kterou k ní mají. 76 % dětí používajících AI věří informacím, které jim poskytne, a často nemají potřebu si je ověřovat jinde. Častěji se AI svěřují děti z rodin, kde je mobil zdrojem napětí a rodičovský zájem vnímají spíše jako dohled nebo se o digitálním světě vůbec nemluví.
Tvoje máma vs. AI máma: Kdo toho o dítěti ví víc?
Na výsledky výzkumu reaguje také nová online kampaň operátora O2. Jejím hlavním prvkem je experiment Tvoje máma vs. AI máma, ve kterém se skutečná maminka poměřuje se svým digitálním protějškem. Moderátor Jakub Kvášovský, známý ze soutěže Na lovu, oběma pokládá stejné otázky o synovi Adamovi – například kam chodí do školy, kdo je jeho nejlepší kamarád nebo zda s někým chodí. AI máma přitom vychází z informací, které o sobě Adam zanechal v online prostoru. Experiment otevírá jednoduchou otázku: Kolik toho o dítěti ví jeho rodiče a kolik toho může vědět z předchozích rozhovorů AI?
„Nechceme stavět umělou inteligenci do role strašáka. Je součástí života dětí a pro některé se stává i místem, kam si chodí pro radu. Chceme ale rodiče povzbudit, aby se více zajímali o to, co jejich děti v online světě zažívají, co o sobě sdílejí a s kým – nebo s čím – si povídají. Důležité totiž není vědět o každém jejich kroku, ale být jim oporou ve chvíli, kdy ji potřebují. A právě na Bezpečně v síti jim poradíme,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Kompletní výzkumnou zprávu najdete na webu bezpecnevsiti.cz.