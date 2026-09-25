Na generaci Z možná nestačí „hrajte zodpovědně“. Výzkum má zjistit, co na mladé skutečně funguje

Jak generace Z vnímá rizika spojená s hraním a dokáže si v digitálním prostředí nastavit vlastní hranice? NEWTON University získala na výzkum bezpečného hraní grant 100 tisíc eur od skupiny Allwyn. Projekt má mimo jiné ověřit, zda na mladé skutečně fungují limity, varování nebo jiné preventivní nástroje.
Generace Z vyrostla s mobilem v ruce, digitální prostředí je pro ni přirozenou součástí života a hranice mezi zábavou, sociálními sítěmi, videohrami nebo online hraním jsou stále méně výrazné. Právě na to, jak mladí dospělí v tomto prostředí pracují s rizikem, impulzivitou a vlastní sebekontrolou, se chce zaměřit nový výzkum české NEWTON University.
Projekt získal grant ve výši 100 tisíc eur z globálního programu Player Protection Lab skupiny Allwyn. V konkurenci 41 přihlášených projektů byly nakonec vybrány dva, vedle českého projektu také výzkum psychologa a statistika Michaela Auera. Oba mají být dokončeny v září příštího roku.
Limity, varování i impulzivita
Výzkumníci se nechtějí spokojit s otázkou, zda mladí lidé znají rizika spojená s hraním. Zajímat je bude také to, jak se skutečně rozhodují a nakolik jejich chování ovlivňují konkrétní preventivní opatření. V rámci projektu vznikne nový nástroj SGAT určený k hodnocení bezpečného hraní. Zaměří se například na znalosti mladých dospělých, jejich sebekontrolu, impulzivitu, práci s nastavenými limity nebo vnímání rizika. Součástí má být také mezinárodní index PPOI, který umožní porovnávat podmínky v jednotlivých zemích.
Od ledna do května 2027 má následovat dotazníkové šetření mezi nejméně 250 zástupci generace Z. Výzkumníci chtějí ověřovat například účinek nastavených limitů, varování nebo výzev k zamyšlení a hledat, které z těchto mechanismů mohou nejúčinněji podporovat bezpečnější přístup ke hře.
Na jaře a v létě se projekt přesune do experimentální fáze v simulovaném digitálním prostředí. Hlavní výsledky a doporučení pro praxi mají být zveřejněny v létě 2027. „Zaměření na generaci Z může přinést důležité poznatky o tom, jak mladí lidé vnímají rizika a jaká preventivní opatření u nich skutečně fungují. Výsledky pro nás budou cenným podkladem pro další rozvoj zodpovědného hraní i ochrany našich zákazníků,“ říká Kateřina Muráni, manažerka zodpovědného hraní v Allwyn Česko.
Jak mluvit s generací Z o riziku
Projekt je součástí programu Player Protection Lab, který Allwyn spustil jako globální výzkumnou a inovační iniciativu. V prvním ročníku se soustředí na digitální inovace, využití komunikace při podpoře zodpovědného hraní a vývoj nástrojů určených k ochraně zákazníků.
Komunikace může být jednou z podstatných částí celého problému. Pokud se potvrdí, že různé typy upozornění, limitů nebo výzev fungují na mladé rozdílně, mohou výsledky výzkumu nabídnout konkrétnější vodítko i pro to, jak s generací Z o rizikovém chování v digitálním prostředí mluvit.
Výzkum oficiálně odstartuje 5. října odborným kulatým stolem na NEWTON University. Vedle vedoucího výzkumu Petra Zimčíka a Kateřiny Muráni z Allwyn Česko se jej zúčastní například adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý nebo pedagog a mentální kouč Marián Jelínek jr., který působil také v českém e-sportu. Diskuse bude otevřená médiím i studentům.