Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Na generaci Z možná nestačí „hrajte zodpovědně“. Výzkum má zjistit, co na mladé skutečně funguje

allwyn a newton university grant

Jak generace Z vnímá rizika spojená s hraním a dokáže si v digitálním prostředí nastavit vlastní hranice? NEWTON University získala na výzkum bezpečného hraní grant 100 tisíc eur od skupiny Allwyn. Projekt má mimo jiné ověřit, zda na mladé skutečně fungují limity, varování nebo jiné preventivní nástroje.

Generace Z vyrostla s mobilem v ruce, digitální prostředí je pro ni přirozenou součástí života a hranice mezi zábavou, sociálními sítěmi, videohrami nebo online hraním jsou stále méně výrazné. Právě na to, jak mladí dospělí v tomto prostředí pracují s rizikem, impulzivitou a vlastní sebekontrolou, se chce zaměřit nový výzkum české NEWTON University.

Projekt získal grant ve výši 100 tisíc eur z globálního programu Player Protection Lab skupiny Allwyn. V konkurenci 41 přihlášených projektů byly nakonec vybrány dva, vedle českého projektu také výzkum psychologa a statistika Michaela Auera. Oba mají být dokončeny v září příštího roku.

Limity, varování i impulzivita

Výzkumníci se nechtějí spokojit s otázkou, zda mladí lidé znají rizika spojená s hraním. Zajímat je bude také to, jak se skutečně rozhodují a nakolik jejich chování ovlivňují konkrétní preventivní opatření. V rámci projektu vznikne nový nástroj SGAT určený k hodnocení bezpečného hraní. Zaměří se například na znalosti mladých dospělých, jejich sebekontrolu, impulzivitu, práci s nastavenými limity nebo vnímání rizika. Součástí má být také mezinárodní index PPOI, který umožní porovnávat podmínky v jednotlivých zemích.

Od ledna do května 2027 má následovat dotazníkové šetření mezi nejméně 250 zástupci generace Z. Výzkumníci chtějí ověřovat například účinek nastavených limitů, varování nebo výzev k zamyšlení a hledat, které z těchto mechanismů mohou nejúčinněji podporovat bezpečnější přístup ke hře.
Na jaře a v létě se projekt přesune do experimentální fáze v simulovaném digitálním prostředí. Hlavní výsledky a doporučení pro praxi mají být zveřejněny v létě 2027. „Zaměření na generaci Z může přinést důležité poznatky o tom, jak mladí lidé vnímají rizika a jaká preventivní opatření u nich skutečně fungují. Výsledky pro nás budou cenným podkladem pro další rozvoj zodpovědného hraní i ochrany našich zákazníků,“ říká Kateřina Muráni, manažerka zodpovědného hraní v Allwyn Česko.

Jak mluvit s generací Z o riziku

Projekt je součástí programu Player Protection Lab, který Allwyn spustil jako globální výzkumnou a inovační iniciativu. V prvním ročníku se soustředí na digitální inovace, využití komunikace při podpoře zodpovědného hraní a vývoj nástrojů určených k ochraně zákazníků.

Komunikace může být jednou z podstatných částí celého problému. Pokud se potvrdí, že různé typy upozornění, limitů nebo výzev fungují na mladé rozdílně, mohou výsledky výzkumu nabídnout konkrétnější vodítko i pro to, jak s generací Z o rizikovém chování v digitálním prostředí mluvit.

Výzkum oficiálně odstartuje 5. října odborným kulatým stolem na NEWTON University. Vedle vedoucího výzkumu Petra Zimčíka a Kateřiny Muráni z Allwyn Česko se jej zúčastní například adiktolog a psycholog Lukáš Carlos Hrubý nebo pedagog a mentální kouč Marián Jelínek jr., který působil také v českém e-sportu. Diskuse bude otevřená médiím i studentům.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ