Léto nekončí v srpnu. Češi si oblíbili podzimní dovolené

Letní dovolená pro Čechy stále častěji nekončí v srpnu. Září, říjen a listopad si podle aktuálních prodejů zájezdů drží stabilní pozici a mezi hlavní motivace patří nižší ceny, méně turistů a možnost vyrazit za teplem i po skončení hlavní sezony. Největší zájem je letos o Španělsko, které tvoří téměř čtvrtinu zájezdů prodaných na období od září do listopadu.
Na druhém místě je Řecko s 21 % podzimních rezervací, následuje Egypt se 17 %. Podle společnosti STUDENT AGENCY se podzimní cestování postupně stává běžnou součástí poptávky po dovolených. Významnou roli přitom hrají nejen klimatické podmínky a menší množství turistů, ale také rozdíl v cenách oproti hlavní sezoně.
Výrazný cenový pokles je patrný například u Řecka. Průměrná cena zájezdu v červenci letos dosahovala 17 320 Kč na osobu, zatímco v říjnu činila 12 111 Kč. Rozdíl tak představuje přibližně 30 %. U čtyřčlenné rodiny by při srovnatelném podzimním termínu mohl rozdíl v ceně teoreticky znamenat úsporu přes 20 000 Kč. Podobný pokles cen se objevuje také u Bulharska a některých oblastí Španělska. Konkrétní cena se nicméně liší podle termínu, hotelu nebo způsobu dopravy. U Egypta a Tuniska, které mají delší sezonu, jsou rozdíly mezi letními a podzimními cenami menší.
Češi už zároveň rezervují pobyty během podzimních prázdnin. Ty letos připadnou na 29. a 30. října a navazují na státní svátek 28. října. Vznikne tak pětidenní volno, které mohou rodiny využít k cestám do zahraničí. Mezi žádané destinace pro tento termín patří Egypt, Tanzanie, Španělsko a Kypr.