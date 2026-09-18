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Dvě třetiny uživatelů AI nevědí o možnosti lokálního provozu

Možnost provozovat některé nástroje umělé inteligence přímo na vlastním počítači bez nutnosti připojení k internetu zná jen třetina jejich uživatelů. Podle průzkumu agentury STEM/MARK o této možnosti ví 34 % uživatelů AI, zatímco prakticky ji využívá pouze 9 %. Dvě třetiny uživatelů přitom o možnosti lokálního provozu vůbec nevědí.

Lokální provoz znamená, že AI model běží přímo na zařízení uživatele a data zadaná do modelu se při samotném zpracování neposílají provozovateli cloudové služby. Rozdíl mezi lokálním a cloudovým využíváním AI ale podle průzkumu není mezi běžnými uživateli příliš známý. Lokální nástroje tak zatím nepředstavují běžně využívanou alternativu ke službám fungujícím přes internet.

Lokální AI znají hlavně technologicky aktivnější uživatelé

Znalost lokálního provozu souvisí především s celkovou technologickou angažovaností. Nejvíce o něm vědí lidé ve věku 18 až 29 let, mezi nimiž jde o 42 %. U lidí starších 60 let je podíl 28 %. Rozdíl je patrný také podle pohlaví: o lokální AI ví 44 % mužů oproti 23 % žen. Mezi každodenními uživateli AI pak lokální provoz zná 46 % respondentů a 18 % jej také využívá. Lidé, kteří lokální AI používají, se podle STEM/MARK věnují umělé inteligenci častěji, zkoušejí více služeb a využívají ji pro širší spektrum činností, například při vyhodnocování dat, technické pomoci nebo programování. Z dat je patrné, že častěji jde o muže a mladší uživatele.

Ochrana soukromí přitom podle výsledků není hlavním důvodem, proč lidé lokální AI využívají. Uživatelé lokální AI se naopak méně obávají úniku nebo zneužití svých dat než ostatní uživatelé AI. Může jít například o technologicky sebevědomější lidi, kteří mají pocit, že vědí, co s daty dělají. Ochrana soukromí se mezi jednotlivými odpověďmi respondentů přesto objevovala jako jeden z důvodů. Někteří například uváděli, že lokální AI používají „kvůli soukromí“. Tyto odpovědi ale nepředstavovaly dominantní motivaci. „Lokální AI zatím není alternativou, kterou by běžní uživatelé aktivně volili kvůli ochraně svých dat. Mnoho z nich ani neví, že taková možnost existuje. Kdo ji zná nebo používá, patří spíš mezi technologicky angažované uživatele,“ uvedla Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.

Průzkum proběhl v červenci 2026 prostřednictvím online dotazování na panelu National Sample. Zúčastnilo se ho 506 lidí reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 a více let. Analýza se zaměřila na 332 respondentů, kteří AI nástroje používají.

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