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Dabing stále vede. Původní znění si pravidelně pustí jen 29 % Čechů

Dabing zůstává mezi českými diváky výrazně oblíbenější než sledování zahraničních filmů a seriálů v původním znění. Přestože streamovací služby nabízejí možnost volby mezi dabingem, originální verzí a titulky, 71 % tuzemských diváků preferuje dabing. Původní znění si pravidelně pouští 29 % dotázaných. Vyplývá to z průzkumu mediální společnosti AXOCOM.

U diváků, kteří dávají přednost originální verzi, přitom jednoznačně převažuje sledování s českými titulky. Přidává si je 83 % z nich. Pouze 17 % sleduje zahraniční tvorbu v původním znění bez titulků, případně s titulky v jiném jazyce. Podle realizátora průzkumu souvisí rozhodování mezi dabingem a titulky především s pohodlím při sledování. Právě komfort je podle ředitelky společnosti AXOCOM Eriky Luzsiczy jedním z hlavních důvodů, proč dabing v českém prostředí stále převažuje. „Například při sledování pořadů v televizi je pro diváky obecně příjemnější využívat dabing. Večer po práci nechtějí přemýšlet a chtějí se jen bavit,“ komentuje výsledky průzkumu Luzsicza.

Dabing rozhoduje i podle situace

Jiná situace nastává u mobilních zařízení. Sledování obsahu na menších obrazovkách je častěji spojeno s využíváním titulků. Alespoň jednou za čas si je na mobilním zařízení pustí 65 % diváků. Podle průzkumu jde zejména o sledování mimo domov, například v MHD nebo v kanceláři, kde se způsob konzumace televizního a filmového obsahu liší od sledování doma.

Volbu zvukové stopy nebo titulků ovlivňuje také to, kdo a jaký obsah sleduje. Při společném sledování více lidí je častější volbou dabing. Ten podle průzkumu převažuje také u rodinných a dětských pořadů. Přibližně 4 % uživatelů naopak preferují u dětského obsahu titulky z edukativních důvodů.

Do výsledného obrazu vstupuje také sledování dětského obsahu na internetu. Některé pořady pro nejmenší děti rodiče pouštějí například z YouTube, kde nemusí být možnost volby mezi titulky a dabingem vždy k dispozici. Preference dabingu a titulků se tak podle průzkumu mění nejen podle typu obsahu, ale také podle zařízení a situace, ve které lidé pořady sledují.

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