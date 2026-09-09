Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Češi chtějí od AI hlavně jistotu. Šest z deseti uživatelů pochybuje o pravdivosti výstupů

Umělou inteligenci dnes používají zhruba dvě třetiny dospělých Čechů. Přestože většina z nich k ní má pozitivní vztah, zůstává otázkou, nakolik mohou jejím odpovědím věřit. Podle výzkumu agentury STEM/MARK 60 % uživatelů AI postrádá jistotu, že výstup, který od nástroje dostanou, je skutečně správný. Uživatelé by proto podle výsledků průzkumu ocenili, kdyby AI dokázala jasněji rozlišovat mezi ověřenou informací, odhadem a situací, kdy si jednoduše není jistá.

AI má podle výzkumu pozitivní vztah u 85 % jejích uživatelů. Ti ji také využívají častěji a pro širší spektrum úloh, například při vyhledávání informací, získávání praktických rad, překladech, generování obrázků nebo práci s technickými informacemi. Lidé s negativním vztahem k AI ji naopak využívají méně často a pro užší okruh činností.

Důvěra není jen otázkou spokojenosti

Pochybnosti o správnosti odpovědí přitom nejsou problémem pouze těch, kteří mají k umělé inteligenci negativní vztah. Jistotu, že mohou výstupu AI věřit, postrádá 61 % uživatelů s pozitivním vztahem k AI. U negativně naladěných uživatelů je to 52 %.

Zajímavé je také spojení důvěry se spokojeností. Potřebu jistoty ohledně pravdivosti uvádí častěji lidé, kteří jsou s výstupy AI spokojení. Odpověď tedy může být pro uživatele užitečná a dobře formulovaná, přesto si nemusí být jistý, zda jsou v ní obsažené informace správné. Podle STEM/MARK se spokojenost výrazněji snižuje až v kombinaci pochybností o důvěryhodnosti a používání neaktuálních dat.

Uživatelé chtějí vědět, odkud odpověď pochází

Výsledky průzkumu ukazují také na zájem o větší transparentnost. Uživatelům by podle STEM/MARK pomohlo například rozlišení, zda AI informaci převzala ze zdroje, vypočítala ji, odvodila z dostupných údajů, zda jde o obecnou znalost, nebo pouze o odhad. Důležitá je také informace o tom, k jakému období se odpověď vztahuje a jak aktuální jsou použitá data.

Právě schopnost přiznat nejistotu může být jednou z cest, jak důvěru v AI posílit. Samotný odhad nejistoty ale není totéž jako ověření pravdivosti. Jazykové modely jsou trénované především k vytváření odpovědí, které odpovídají zadání a jsou pro uživatele užitečné a pravděpodobné. To však samo o sobě neznamená, že jsou také fakticky správné.

Kritické posouzení výstupů tak zatím zůstává na člověku, který AI používá. Právě ověření informací a schopnost rozpoznat případnou chybu proto zůstávají důležitou součástí práce s nástroji umělé inteligence.

Výzkum STEM/MARK proběhl v červenci 2026 prostřednictvím online dotazování na panelu National Sample. Zúčastnilo se ho 506 lidí reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 a více let podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ