Kovy zůstává nejznámějším českým influencerem. Nárůst popularity zažívá David Luu

Když se řekne influencer, stále si nejvíce lidí jako prvního vybaví Kovyho. V nejnovější vlně průzkumu Influencer monitor ho jako prvního uvedlo 12 procent respondentů. Karel Kovář alias Kovy tak nadále vévodí prvnímu místu žebříčku popularity tuzemských influencerů, který pravidelně sestavuje Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Na druhém místě žebříčku je Anna Šulcová, která tak potvrzuje svou dlouhodobě silnou pozici v rámci první pětice nejznámějších jmen. Třetí a čtvrté místo sdílí MenT s Dominique Alagiou, jejíž popularita získaná účastí v reality show Love Island v roce 2024 evidentně neutuchá.
Byla to právě Dominique Alagia, kdo po odvysílání show Kovyho v jedné vlně Influencer monitoru z prvního místa sesadila. Kromě tohoto relativně krátkého období ale Kovy žebříčku vévodí už od roku 2019, od kterého Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE data dvakrát do roka mezi lidmi 15 až 34 let sbírá.
První pětice „top of mind“ influencerů léto 2026:
- 1. Kovy – 12 %
- 2. Anna Šulcová – 7 %
- 3–4. MenT – 6 %
- 3–4. Dominique Alagia – 6 %
- 5. David Luu – 4 %
David Luu je známější než kdy dřív
Dle nejnovější várky dat se zvýšené popularitě těší youtuber a fitness influencer David Luu. Zatímco ještě před rokem se v Influencer monitoru mezi často skloňovanými jmény ani neobjevil, nyní se dostal rovnou páté místo žebříčku.
„David Luu není na influencerské scéně žádný nováček, přesto jeho výrazný posun v žebříčku směrem vzhůru může souviset s tím, že se obsahově posunul víc k běhání a hyroxu, tedy dvěma sportům, které v posledních letech zažívají extrémní nárůst popularity. Má svůj run club se silnou značkou Gym Beam a poslední rok sdílí snahu o pokoření hranice 3 hodin na maratonu. V kombinaci s jeho klasickým obsahem a konzistencí na všech platformách dává jeho úspěch smysl,“ hodnotí Jana Kovářová z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Naopak první pětici nejznámějších influencerů znovu opustila Sugar Denny, která se do ní v posledních letech opakovaně probojovala a následně zase vypadla.
„V případě Sugar Denny to bude souviset nejspíše s tím, jestli na sebe zrovna dokáže upozornit nějakým virálním videem či kauzou, jak už se párkrát v nedávné minulosti ukázalo,” myslí si Kovářová.
„Tím spíš je neuvěřitelná Kovyho konzistence. Bereme to skoro automaticky, že je nejpopulárnější, ale rozhodně to není zadarmo. Je vidět, že navzdory tomu, že na sítích působí už spoustu let a prošel mnoha fázemi vývoje platforem, tak s nimi umí obdivuhodně dobře pracovat a posouvat obsah tak, aby byl pořád smysluplný pro něj a atraktivní pro mladé lidi,” dodává Kovářová.
Primárním kanálem influencerů je Youtube
Kovyho, Annu Šulcovou, MenT, Davida Luu, ale i Mikýře a další přední české influencery si dotazovaní spojují zejména s platformou Youtube. Určitou výjimkou zůstává Dominique Alagia, jíž si většina respondentů jako jednu z mála spojuje především s platformou TikTok. Další skoro pětina ji zná hlavně s Instagramu a Youtube v jejím případě hraje jen velmi okrajovou roli.
„V porovnání s krátkým obsahem, který zajišťuje spíše častou a krátkou expozici, je Youtube se svými typicky delšími videi velmi dobrý na budování silnějšího a trvalejšího vztahu mezi tvůrcem a sledujícími, protože spolu jednoduše tráví víc času. Výsledkem může být právě silnější top of mind výbavnost. Ti nejúspěšnější tvůrci kombinují dobře obojí, jak průběžný krátký obsah třeba na Instagramu, tak ten delší na Youtube,” vysvětluje Kovářová.
Dalším specifikem Dominique Alagie je velmi nízký podíl respondentů se zájmem ji vídat. Jen 2 procenta dotázaných by ji rádo vídalo častěji a rekordních takřka 50 procent by si ji přálo vídat méně. „Jinými slovy, hodně lidí ji zná, protože se jí daří o sobě dávat vědět, nedávno třeba účastí v soutěži Miss. Hodně lidem by ale zřejmě nevadilo, pokud by na ni nějaký čas nenaráželi,“ vysvětluje Radek Tahal z Katedry marketingu FPH VŠE, který projekt Influencer monitor vede.
Instagram používá téměř každý, TikTok asi každý druhý
Nejpoužívanější sociální sítí mezi respondenty zůstává Instagram, na kterém má účet 97 procent dotázaných. YouTube používá 86 procent a Facebook 77 procent respondentů, což jsou čísla, která zůstávají v posledních vlnách šetření podobná.
„Mírně vzrostlo využívání TikToku, na kterém má profil 52 procent dotázaných, byť i v jeho případě podíl uživatelů mezi respondenty již několik let s určitými výkyvy osciluje kolem poloviny,“ dodává Tahal.