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Finále fotbalového šampionátu sledovalo přes 1,4 milionu uživatelů

Nedávno skončené Mistrovství světa ve fotbale, probíhající v USA, Kanadě a Mexiku, podle očekávání zásadním způsobem ovlivnilo návštěvnost webových stránek v kategorii Sport. Detailní data o denních počtech reálných uživatelů sportovních webů za měsíc červenec 2026 ukazují, že vrcholící šampionát přitáhl k obrazovkám počítačů  a displejům mobilních zařízení vysoké počty sportovních fanoušků.

Mistrovství světa ve fotbale vystřelilo návštěvnost sportovních webů na maximum v neděli 12. července 2026, kdy sportovní obsah sledovalo rekordních téměř 1,43 milionu RU (zápas Švýcarska a Argentiny o postup do semifinále). Tento nejsilnější den celého měsíce mírně překonal i samotné finále turnaje. Druhý největší zájem uživatelů zaznamenala sportovní online média v neděli 19. července, kdy se hrál finálový zápas mistrovství a návštěvnost dosáhla 1,41 milionu RU. Celkově si sportovní weby udržovaly mimořádně vysokou návštěvnost nad hranicí 1 milionu uživatelů denně po celou dobu trvání turnaje. Hned od úterý 21. července spadla denní návštěvnost kategorie  Sport poprvé v měsíci pod hranici 1 milionu uživatelů a ke konci července se ustálila na průměrných hodnotách okolo 860 až 900 tisíc RU denně.

Růst zaznamenala také webová kategorie Vaření a recepty a to o 3 procenta na všech měřených zařízeních. Za nárůstem návštěvnosti stál především příchod letního ovoce, který v českých domácnostech odstartoval vlnu domácího zavařování, výroby džemů a sirupů a také pečení  lehkých letních dortů, lidé proto vyhledávali zajímavé recepty při zpracování úrody ze svých zahrádek.

Výsledky měření návštěvnosti internetu na jednotlivých zařízeních (červen a červenec 2026)

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