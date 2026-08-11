Finále fotbalového šampionátu sledovalo přes 1,4 milionu uživatelů

Nedávno skončené Mistrovství světa ve fotbale, probíhající v USA, Kanadě a Mexiku, podle očekávání zásadním způsobem ovlivnilo návštěvnost webových stránek v kategorii Sport. Detailní data o denních počtech reálných uživatelů sportovních webů za měsíc červenec 2026 ukazují, že vrcholící šampionát přitáhl k obrazovkám počítačů a displejům mobilních zařízení vysoké počty sportovních fanoušků.
Mistrovství světa ve fotbale vystřelilo návštěvnost sportovních webů na maximum v neděli 12. července 2026, kdy sportovní obsah sledovalo rekordních téměř 1,43 milionu RU (zápas Švýcarska a Argentiny o postup do semifinále). Tento nejsilnější den celého měsíce mírně překonal i samotné finále turnaje. Druhý největší zájem uživatelů zaznamenala sportovní online média v neděli 19. července, kdy se hrál finálový zápas mistrovství a návštěvnost dosáhla 1,41 milionu RU. Celkově si sportovní weby udržovaly mimořádně vysokou návštěvnost nad hranicí 1 milionu uživatelů denně po celou dobu trvání turnaje. Hned od úterý 21. července spadla denní návštěvnost kategorie Sport poprvé v měsíci pod hranici 1 milionu uživatelů a ke konci července se ustálila na průměrných hodnotách okolo 860 až 900 tisíc RU denně.
Růst zaznamenala také webová kategorie Vaření a recepty a to o 3 procenta na všech měřených zařízeních. Za nárůstem návštěvnosti stál především příchod letního ovoce, který v českých domácnostech odstartoval vlnu domácího zavařování, výroby džemů a sirupů a také pečení lehkých letních dortů, lidé proto vyhledávali zajímavé recepty při zpracování úrody ze svých zahrádek.