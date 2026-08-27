Češi čím dál více čtou etikety. Vysoký obsah cukru či soli je od nákupu odrazuje

Čeští spotřebitelé věnují při nákupu potravin stále větší pozornost jejich složení. Podle aktuálního průzkumu realizovaného pro značku Nature’s Promise sleduje složení výrobků pravidelně nebo alespoň občas 88 % Čechů. Současně 72 % respondentů považuje za důležité, aby potraviny neobsahovaly přídatné látky, takzvaná éčka.
Výsledky potvrzují trend, který se stále výrazněji promítá do nákupního chování. Vedle ceny a kvality hraje rostoucí roli také snaha spotřebitelů orientovat se ve složení výrobků a vyhýbat se ingrediencím, které vnímají jako problematické.
Nejčastějším důvodem, proč zákazníci výrobek nekoupí, je podle průzkumu vysoký obsah cukru nebo soli. Mezi další odrazující faktory patří umělá aromata a barviva či palmový olej.
„Z nákupního chování vidíme, že zákazníci nakupují informovaněji než dříve. Stále více z nich věnuje pozornost složení potravin a vyhýbá se přídatným látkám nebo vysokému obsahu cukru či soli,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace a udržitelnosti společnosti Albert. Podle něj zákazníci stále častěji hledají produkty, které odpovídají jejich životnímu stylu a představám o zdravějším stravování.
Transparentní složení jako konkurenční výhoda
Rostoucí zájem o složení potravin představuje důležitý signál pro výrobce i obchodníky. Transparentní komunikace ingrediencí a jednodušší receptury se stávají významným marketingovým argumentem, zejména u privátních značek zaměřených na zdravější životní styl.
Ne každé „éčko“ je problém
Odborníci však upozorňují, že pohled spotřebitelů na přidané látky bývá často zjednodušený. Nutriční terapeut RNDr. Pavel Suchánek považuje za zajímavé, že většina respondentů přikládá absenci aditiv vysokou důležitost, zároveň ale připomíná, že ne každé „éčko“ automaticky představuje zdravotní riziko.
Podle Suchánka je vhodné zaměřit se především na celkovou skladbu jídelníčku. Základ by měly tvořit co nejméně průmyslově zpracované potraviny s jednoduchým složením. Smyslem není vyhýbat se všem aditivům za každou cenu, ale omezovat jejich nadměrný příjem z různých zdrojů.
Výsledky průzkumu tak naznačují, že složení potravin se stává jedním z klíčových faktorů spotřebitelského rozhodování. Pro retail i výrobce představuje rostoucí tlak na větší transparentnost a současně příležitost odlišit se prostřednictvím jednodušších receptur a srozumitelnější komunikace směrem k zákazníkům.
Průzkum pro značku Nature’s Promise realizovala agentura Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research v srpnu 2026 na vzorku 2 000 respondentů.