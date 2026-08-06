Analýza: Petr Pavel se díky Formuli 1 objevil ve 447 zahraničních médiích ve 59 zemích

Účast prezidenta Petra Pavla na Velké ceně Maďarska přinesla zmínky ve 447 zahraničních redakčních výstupech napříč 59 zeměmi a 26 jazyky. Vyplývá to z mediální analýzy společnosti Mediaboard, která pro MAM zmapovala publicitu spojenou s prezidentovou účastí na závodech MotoGP v Brně a Formule 1 na Hungaroringu.
Účast prezidenta Petra Pavla na motoristických akcích vyvolala podle analýzy dvě odlišné mediální vlny. Zatímco červnové MotoGP v Brně zůstalo převážně domácím tématem, červencová návštěva Velké ceny Maďarska přinesla výrazný mezinárodní ohlas. Analýza eviduje 447 zahraničních redakčních výstupů ve 369 médiích, publikovaných v 59 zemích a 26 jazycích. Podle autorů vznikla většina zahraniční publicity během čtyř dnů a bez komunikační podpory.
„Na datech je zajímavé především to, že publicita kolem této návštěvy výrazně překročila běžný rámec politického zpravodajství. Zmínky se objevily v řadě silných sportovních, lifestylových i technologických médií a podcastech, které by se české politice za běžných okolností vůbec nevěnovaly. Významná část této mediální pozornosti navíc vyznívala vůči České republice pozitivně,“ říkán Zdeněk Jodas, CSO Mediaboard.
Ve 377 z celkových 447 zahraničních výstupů byla zmíněna Česká republika nebo český prezident. Ve 294 případech se označení České republiky objevilo přímo v titulku článku. Analýza upozorňuje, že zahraniční média nepsala pouze o prezidentově zálibě ve fotografování, ale spojovala jeho osobu přímo s Českou republikou.
Tradiční média
Nejvíce zahraničních výstupů vzniklo v Turecku, Spojených státech, Indii a Polsku. Celkem analýza zaznamenala zmínky v 59 zemích a 26 jazykových mutacích. Podle autorů publicita nezůstala pouze v anglicky mluvících médiích – angličtina tvořila přibližně 30 % všech výstupů, výrazné zastoupení měly také balkánské jazyky, španělština nebo portugalština.
„Česká republika je v zahraničí vidět zejména kvůli sportu. Dostat se na titulky prestižních zahraničních deníků nebo do podcastů s miliony odběratelů není jen tak. A pokud do rovnice přidáte populárního prezidenta v netradiční roli, obrovský zásah je zaručen. Navíc pozitivní. Z dlouhodobého hlediska pomáhá sport zvyšovat povědomí o Česku a generovat řadu marketingových a obchodních příležitostí,“ říká Alexandr Kliment, spoluzakladatel uskupení Allrounders, které se zaměřuje na sportovní PR.
Analýza uvádí kumulovanou zásahovou hodnotu 430,3 GRP. Nejvyšší penetrace byla podle ní zaznamenána v Chorvatsku, Polsku, Srbsku a Finsku, nikoliv na trzích s nejvyšším počtem článků. Autoři zároveň upozorňují, že absolutní dosahy jednotlivých zemí nelze mezi sebou sčítat.
Publicita nezůstala v anglicky mluvícím prostoru, angličtina tvoří 30 procent výstupů. Silně zabral Balkán a Jižní Amerika – chorvatština, srbština, albánština, slovinština, španělština a portugalština – dohromady přes sto výstupů. Zmínky v turečtině, čínštině, korejštině, vietnamštině, indonéštině a malajštině znamenají čtenáře na trzích, kde se česká témata běžně neobjevují.
Zahraniční média neinformovala o „fotografovi Pavlovi“, ale především o českém prezidentovi. Označení České republiky se objevilo v titulcích napříč jazyky – například jako prezydent Czech, češki predsjednik, presidente da Tchéquia, a cseh elnök, Çekya Cumhurbaşkanı nebo 捷克總統. Podle analýzy je pro budování povědomí o zemi důležitější právě uvedení státu než samotný počet mediálních výstupů. Česká republika nebo český prezident jsou zmíněni v osmi z deseti případů. Ve 321 výstupech je Petr Pavel hlavním tématem článku, zatímco ve 126 případech je zmíněn pouze v odstavci uvnitř textu o závodu; tato druhá skupina pochází z velké části z tureckých a indických médií. Analýza zároveň upozorňuje, že část zahraničních médií chybně uváděla, že Petr Pavel působil jako oficiální fotograf seriálu. Ve skutečnosti fotografoval s akreditací FIA jako amatér mimo oficiální program návštěvy.
Analýza upozorňuje, že její výsledky nevypovídají o celkovém mediálním pokrytí závodů MotoGP, ale výhradně o zmínkách o prezidentu Petru Pavlovi. Zahraniční média o MotoGP běžně informují, tentokrát však bez souvislosti s českým prezidentem. Rozdíl mezi domácím MotoGP v Brně a Velkou cenou Maďarska podle autorů nespočíval v prezidentově aktivitě, která byla v obou případech obdobná, ale v mediální infrastruktuře jednotlivých akcí. Zatímco domácí MotoGP nemá rozsáhlý mezinárodní zpravodajský servis, Formule 1 jej nabízí, což vedlo k výrazně většímu zahraničnímu ohlasu. Analýza zároveň uvádí, že vlna zájmu kolem Hungaroringu zpětně připomněla také prezidentovu účast na závodě 24 hodin Le Mans, kterou objevila francouzská média.
Cílem analýzy je zásah v zahraničí. Domácí publicita měří jinou věc a smíchání obou souborů by výsledek zkreslilo. Domácí zmínky vznikaly ve dvou vlnách: 30 výstupů k brněnské MotoGP mezi 20. a 23. červnem a dalších 97 k Hungaroringu v posledním červencovém týdnu. Zahraniční zásah přinesla jen ta druhá. Pro úplnost: v zahraničním souboru je 7 rozhlasových výstupů, mezi nimi zpravodajství RMF FM, Radia ZET a Polskiego Radia.
Sociální sítě
Samostatná část analýzy se věnuje sociálním sítím. Zaznamenala 180 příspěvků a diskusních reakcí s celkem 325 759 interakcemi. Přestože byly sociální sítě vedeny společně se zahraničními výstupy, většina diskuse probíhala v češtině nebo slovenštině. Podle autorů proto sociální sítě nevypovídají o zahraničním zásahu, který byl založen především na tradičních médiích
Instagram má 18 záznamů a 151 tisíc interakcí, Facebook 87 záznamů a 133 tis. Jeden instagramový příspěvek tedy vyvolá řádově více reakcí než jeden facebookový. Nejsilnějším obsahem byl prezidentský speciál Nova Sport z gridu v Maďarsku.
156 z 180 záznamů je v češtině nebo slovenštině. V exportu Mediaboardu jsou sítě vedeny v kategorii „Zahraničí a soc. sítě“, obsahově ale do zahraniční publicity nepatří.
Závěr analýzy
Aktivita prezidenta na Velké ceně Maďarska dostala Českou republiku do 369 zahraničních médií v 59 zemích a 26 jazycích, a to bez komunikační investice. Celkem 377 z 447 výstupů uvádí Českou republiku nebo českého prezidenta, takže publicita se netýkala pouze osoby Petra Pavla, ale také samotné země. Kumulovaný zásah dosáhl hodnoty 430,3 GRP, přičemž nejvyšší penetrace byla zaznamenána v Chorvatsku, Polsku, Srbsku a Finsku, nikoli na trzích s největším počtem výstupů. Analýza zároveň konstatuje, že rozdíl mezi Brnem a Hungaroringem nespočíval v aktivitě prezidenta, ale v mediální infrastruktuře jednotlivých akcí – zatímco domácí MotoGP je tématem především pro české publikum, mezinárodní zásah přináší Formule 1.
Sociální sítě podle analýzy potvrzují přátelský ohlas, diskuse na nich je však převážně česká, a pro zahraniční zásah tak zůstávají rozhodující tradiční média. Autoři zároveň doporučují sledovat, zda se podobný mediální rámec bude opakovat i v budoucnu. Nasvědčovat tomu podle nich může i skutečnost, že francouzská média zpětně připomněla prezidentovu účast na závodě 24 hodin Le Mans, což naznačuje delší životnost tématu.