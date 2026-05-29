Trh PR v Česku pokračuje v růstu. Více než polovina agentur očekává, že rok 2026 bude lepší

Český trh public relations potvrdil v roce 2025 pokračující růst. Celkové tržby členských agentur Asociace public relations (APRA) přesáhly 1,2 miliardy korun a meziročně vzrostly o 10 procent, což je nejvyšší tempo růstu od roku 2022. Více než polovina agentur (54 procent) navíc očekává, že rok 2026 bude ještě lepší než ten loňský. Vyplývá to z aktuálního průzkumu APRA, který realizovala výzkumná agentura NMS Market Research.
Celkové income fee, tedy příjmy agentur očištěné od nákladů třetích stran, dosáhlo v roce 2025 hodnoty 760,3 milionu korun, oproti 712,3 milionu korun v roce 2024. Průměrné income fee na agenturu meziročně vzrostlo o 7 procent, růst tak překonal úroveň inflace.
Ceny svých služeb v roce 2025 zvyšovalo 58 procent agentur a polovina agentur očekává další růst cen i v roce 2026. Zásadní změnu však průzkum ukazuje na straně nákladů. Zatímco v posledních letech hlásily dvě třetiny agentur jejich růst, v roce 2025 čelila nárůstu celkových nákladů „jen“ polovina agentur (50 procent) a třetina (33 procent) dokonce zaznamenala jejich pokles. To je nejvíce za posledních pět let. Personální náklady přitom dlouhodobě tvoří stabilních 70 procent všech výdajů agentur.
Mzdy v PR sektoru porostou i v roce 2026, ale opět jen mírně. Dvě třetiny agentur očekávají meziroční nárůst do 10 procent, výhled je tak prakticky shodný s loňským rokem. „Růst trhu PR služeb odráží proměnu role komunikace ve firmách. V době nástupu AI, sílící polarizace a rychlejších reputačních krizí se kvalitní PR stává strategickým nástrojem, ne nákladovou položkou. Důvěryhodnost a autenticita jsou hodnotou, která rozhoduje o pozici značky na trhu — a právě proto roste význam PR,“ říká Radek Maršík, předseda APRA.
Lidé jsou v PR stále výzvou
Ke konci roku 2025 zaměstnávaly členské agentury APRA celkem 539 lidí, mediánově 17 zaměstnanců na agenturu. Zájem o práci v PR dál roste — meziroční nárůst poptávky zájemců o zaměstnání hlásí 62 procent agentur. Současně se však agentury vyrovnávají s běžnou obměnou lidí, která zasahuje především pozice Account Executive a Account Manager. Z agentur loni průměrně odešlo 12 procent zaměstnanců a průměrná doba setrvání na jedné pozici činí 4 roky a 7 měsíců.
Lidé z agentur nejčastěji odcházejí kvůli lepší finanční nabídce, úplnému odchodu z oboru PR nebo na mateřskou dovolenou. Největší bariérou při náboru zůstává očekávaná výše platu, kterou jako překážku uvádí 46 procent agentur. Hybridní práce se stala normou – využívají ji všechny agentury, plnou flexibilitu pro všechny zaměstnance ale nabízí jen 13 procent z nich.
Více než polovina agentur (58 procent) přitom vidí prostor pro zlepšení rovných příležitostí pro ženy, zejména v nabídce flexibilní pracovní doby nebo částečných úvazků pro maminky. Před rokem to bylo 48 procent agentur.
Rok 2026 bude o AI, influencerech a autenticitě
Pro rok 2026 očekávají agentury nejvýraznější rozvoj v oblasti generativní AI pro tvorbu obsahu, využívání analytiky a dat pro strategické rozhodování a důrazu na autenticitu značek. Posilovat bude také spolupráce s influencery a tvůrci obsahu i důležitost krátkých videí (Reels, TikTok, YouTube Shorts). Novým tématem, které začíná pro PR hrát roli, je optimalizace obsahu pro AI vyhledávače a chatboty, takzvané GEO (Generative Engine Optimization).
Naopak menší potenciál růstu vidí agentury v oblast podcastů a newsletterů jako PR kanálů, v intenzivním budování osobní značky lídrů firem i personalizaci komunikace s novináři. Zájem o zakázky spojené s tématem udržitelnosti pokračuje v poklesu – meziroční pokles hlásí 46 procent agentur, dalších 46 procent stagnaci.
„Umělá inteligence přestala být v PR módním tématem a stala se reálnou součástí každodenní práce – od analytiky přes tvorbu obsahu až po optimalizaci komunikace pro AI vyhledávače. Současně ale roste důraz na autenticitu a důvěryhodnost značek. Klienti hledají rovnováhu mezi technologickou efektivitou a lidským přístupem a tu jim právě PR agentury dokážou nabídnout,“ říká člen výkonné rady APRA Ondřej Tesař.
Tahouny růstu budou finance, průmysl a technologie
Z hlediska typů služeb PR očekávají agentury největší růst zakázek v media relations, influencer marketingu a v poradenství a plánování. Právě poradenství a plánování je letošním favoritem agentur – největší růst zakázek v této oblasti v roce 2026 předpokládá 63 procent agentur. Růst hlásí také segment sociálních médií a vedení komunit.
Z pohledu klientských sektorů budou letos nejvíce růst zakázky pro finanční trh a finanční služby, průmysl a energetiku a oblast technologií a IT. Naopak segment spotřebního zboží a služeb podle agentur tolik růst nebude.