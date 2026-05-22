Praha zůstává mezi nejžádanějšími kongresovými destinacemi světa

Mezinárodní kongresová asociace ICCA (International Congress and Convention Association) ve svém aktuálním žebříčku nejvýznamnějších kongresových destinací světa zařadila Prahu na 6. místo z celkem 4 728 hodnocených měst. Česká metropole si tak i přes sílící mezinárodní konkurenci udržela pozici mezi deseti nejvýznamnějšími kongresovými destinacemi světa. Nejvýše se letos umístil portugalský Lisabon, následovaný Paříží a Barcelonou.
Podle nejnovějších agregovaných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Prague Convention Bureau (PCB) se v Praze v roce 2025 uskutečnilo celkem 5 166 akcí různého typu (z čehož ČSÚ vykazuje 4,3 tisíce akcí), což představuje meziroční nárůst o 0,5 procent. Těchto akcí se zúčastnilo 850 157 delegátů (z čehož ČSÚ vykazuje 480 tisíc delegátů), tedy o 5,7 procent více než v předchozím roce.
Data členské základny Prague Convention Bureau ukazují, že nejvýraznější nárůst zaznamenal segment menších akcí pro 50 až 500 delegátů. Praha však v roce 2025 hostila také více než pět desítek významných odborných kongresů, konferencí a korporátních akcí s účastí přesahující 1 000 delegátů. Mezi největší patřil například 47. kongres klinické výživy a metabolismu (ESPEN) s více než 4 700 delegáty nebo 25. světový kongres psychiatrie (WPC), kterého se zúčastnilo přes 3 400 odborníků ze 117 zemí světa.
„Lékařské vědy dlouhodobě patří mezi nejsilnější odborná témata pražských kongresů a konferencí, což potvrzuje i hostitelství významných akcí, jako jsou kongresy ESPEN nebo WPC. Mezinárodní kongresová asociace ICCA navíc řadí Prahu na 5. místo na světě v pořádání odborných akcí s lékařskou tematikou. Vedle medicínských oborů však v Praze silně rostou také témata spojená s technologiemi, ekonomikou, financemi a obchodem,“ říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.
Nejvýznamnějšími zdrojovými trhy byly v roce 2025 pro Prahu Spojené státy americké, Německo, Velká Británie, Francie a Švýcarsko, přičemž zahraniční akce tvořily 43 procent celkového počtu. Pražskému kongresovému průmyslu zároveň nadále dominují jednodenní akce, průměrná délka jejich trvání se však pohybuje kolem dvou dnů.
Z globálního pohledu poptávka po odborných akcích v posledních letech dlouhodobě roste. Mezinárodní kongresová asociace ICCA, která sleduje odborné asociační kongresy a konference s více než 50 účastníky, zaznamenala v roce 2025 více než 12 000 mezinárodních akcí splňujících její kritéria, což představuje přibližně o tisíc více než v roce 2024. Tento trend se odráží také v dlouhodobě rostoucím výkonu kongresové Prahy.
„Konkurence mezi kongresovými destinacemi dlouhodobě sílí a stále větší roli hraje nejen kvalita infrastruktury, ale také schopnost měst aktivně získávat významné mezinárodní akce. Destinace po celém světě dnes výrazně investují do akvizičních aktivit a získávání kongresů a konferencí prostřednictvím convention bureau. Pro budoucí konkurenceschopnost Prahy proto bude zásadní nejen plánované rozšíření kapacit Kongresového centra Praha, jehož realizace bude zahájena letos v červnu a dokončení se předpokládá v roce 2029, ale také schopnost města dlouhodobě uspět v globální soutěži o pořádání nejvýznamnějších mezinárodních kongresů a konferencí,“ uzavírá Muška.