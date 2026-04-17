Gemini blokuje škodlivé reklamy ještě předtím, než se stihnou zobrazit

Bezpečnostní týmy Googlu pracují na tom, aby zastavily útočníky, kteří využívají stále rafinovanějších metod a nebezpečnějších podvodných reklam. V minulém roce se díky nástrojům postaveným na modelu Gemini podařilo výrazně posunout možnosti detekce a včasného zastavení těchto hrozeb. Systémy dokázaly zachytit 99 procent reklam porušujících pravidla ještě předtím, než se zobrazily.
Týmy Googlu dlouhodobě využívají pokročilou AI k odhalování a zastavování podvodníků. Gemini však tuto práci posouvá na další úroveň. Modely analyzují stovky miliard signálů, včetně stáří inzerentských účtů, vzorců chování a schémat kampaní, což umožňuje zastavit hrozby dříve, než se dostanou k lidem. Na rozdíl od starších systémů založených na klíčových slovech dokážou nejnovější modely lépe odhalit a pochopit záměr útočníků. Díky tomu lze podle Googlu účinněji identifikovat a preventivně blokovat škodlivý obsah, i když se jej jeho autoři snaží různými způsoby maskovat.
Tento aktivní přístup významně pomohl v obraně proti podvodníkům. V roce 2025 bylo zablokováno nebo odstraněno více než 8,3 miliardy reklam a pozastaveno 24,9 milionu účtů. Z toho 602 milionů reklam a 4 miliony účtů přímo souvisely s podvody.
Ačkoli technologie zachytí drtivou většinu prohřešků, dalším klíčovým pilířem prevence je rozsáhlý program ověřování inzerentů. Ověřováním identity a zastavováním nepoctivých aktérů ještě před jejich vstupem do systému se buduje důvěra v reklamy, které lidé vidí, i ve firmy, které za nimi stojí.
Rychlejší než podvodníci
Útočníci zneužívají generativní AI k masové tvorbě klamavých reklam. Gemini však podle Googlu pomáhá tyto reklamy odhalovat a blokovat v reálném čase. Ke konci loňského roku byla většina responzivních reklam ve vyhledávání vytvořených v Google Ads prověřována okamžitě a škodlivý obsah byl zastaven už při nahrání do systému. Tato schopnost má být v letošním roce rozšířena i na další reklamní formáty.
Gemini také pomáhá efektivněji zpracovávat zpětnou vazbu od uživatelů. Díky tomu bylo za minulý rok vyřízeno čtyřikrát více hlášení než o rok dříve, takže pokud nějaká hrozba přece jen projde, je možné ji rychle zneškodnit. Odborníci se tak mohou více soustředit na složité případy vyžadující lidský úsudek.
Gemini neanalyzuje pouze obrázky a texty, ale dokáže také lépe rozlišit mezi seriózní nabídkou a zákeřnou návnadou. Tento smysl pro detail pomohl v minulém roce snížit počet chybně pozastavených účtů o 80 procent. Díky této přesnosti je možné současně rychle odstraňovat nebezpečný obsah a zároveň podporovat poctivé firmy v jejich inzerci.