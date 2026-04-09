Adform dosahuje rekordních zisků na reklamním trhu

Společnost Adform dosáhla v roce 2025 nejvyšších zisků ve své historii, a to v roce poznamenaném značnou nejistotou v globální ekonomice, kde obchodní konflikty a geopolitické nepokoje negativně ovlivnily globální marketingové rozpočty.
S celkovými tržbami ve výši 770 milionů DKK (2,5 miliardy CZK) si Adform udržel stabilní úroveň na složitém trhu. Vykázaný růst tržeb činil 1 procento, což odpovídá nárůstu o 9 milionů DKK (31 milionů CZK) ve srovnání s rokem 2024. Po očištění o mimořádné jednorázové příjmy z roku 2024 však základní růst odpovídal přibližně 5 procent. Celkově Adform zprostředkoval digitální reklamu v hodnotě více než 2,7 miliardy DKK (8,9 miliardy CZK), což odráží globální postavení a tržní sílu společnosti.
V souladu s víceletou mezinárodní prodejní a produktovou strategií pokračovala společnost v roce 2025 ve významných investicích do vývoje platformy FLOW. Zároveň dodala více softwaru než kdykoli předtím, což představuje téměř 25 000 vývojových dní.
Během roku Adform mimo jiné spustil nový Campaign Planner s dedikovanými omnichannel workflow, které posilují plánování a aktivaci napříč kanály. Současně byl urychlen vývoj Adform IQ s novými funkcemi založenými na AI, které zvyšují automatizaci, optimalizaci a efektivitu platformy.
Navzdory náročným tržním podmínkám se Adformu podařilo výrazně zvýšit ziskovost. Zisk před odpisy a kapitalizací (EBITDAC) dosáhl 128 milionů DKK (420 milionů CZK), což je nejvyšší úroveň v celé historii společnosti. To představuje nárůst o 16 milionů DKK (53 milionů CZK) oproti roku 2024 a po očištění o mimořádné jednorázové příjmy z předchozího roku jde o zlepšení o více než 50 procent.
„Rok 2025 byl ve znamení značné nejistoty na globálním reklamním trhu. Navzdory tomu přinášíme rekordní tržby i zisky a pokračujeme ve vývoji naší platformy. To posiluje naši pozici přední evropské adtech platformy v odvětví, kde roste poptávka po alternativách ke globálním technologickým gigantům,“ říká Troels Philip Jensen, CEO Adform.
Koncem roku Adform dále posílil svou tržní pozici akvizicí společnosti Splicky od švýcarského mediálního domu Goldbach. Tato akvizice zvyšuje přítomnost v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a zároveň rozšiřuje funkčnost platformy v oblasti tzv. digitální venkovní reklamy (DOOH).
Solidní výsledky zajišťují, že Adform může i nadále zrychlovat investice a upevňovat svou pozici na globálním reklamním trhu. V nadcházejících letech plánuje společnost dále investovat především do oblastí omnichannelu a umělé inteligence. Ambicí zůstává být silnou alternativou ke globálním technologickým obrům v oblasti digitální reklamy.